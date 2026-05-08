La Cámara de Cuentas cifra en "al menos" 173 millones el coste de La Nueva Romareda y pide un plan de negocio claro

Al menos 173,2 millones de euros. Este es el coste que, como mínimo, tendrá la construcción de La Nueva Romareda según los cálculos de la Cámara de Cuentas, y que superan el previsto inicialmente por la propia sociedad.

Tal y como dice el informe, las obras del nuevo estadio y del modular han requerido de otro tipo de actuaciones que han sido sufragadas por el Ayuntamiento o por el Gobierno de Aragón, y que también deben incluirse en el coste final. Por ello, de los 163,2 millones calculados por la sociedad, la Cámara de Cuentas lo eleva a “al menos” 173,2.

Entre esos costes se sitúa, principalmente, el Impuesto de Construcciones (ICIO) que se eleva a 4,8 millones de euros, con independencia de que pueda existir una bonificación. Además, se le añade la urbanización del exterior de La Romareda, desconocido en el momento de elaboración del informe y que el Ayuntamiento fijó en 4,5 millones, que se sumarían a los 173,2.

Igualmente, el informe de la Cámara de Cuentas apunta a otros 2,6 millones por el coste del estadio modular, sobre todo, de la urbanización del exterior, que sufragó el Gobierno de Aragón, y la vigilancia del estadio.

La propia Cámara de Cuentas reconoce que esta cifra es una “aproximación” por falta de información, y teniendo en cuenta que el proyecto no culminará hasta 2027.

“No puede descartarse la aparición de necesidades adicionales que requieran atención prioritaria, ya sea como consecuencia directa del avance de las obras o derivadas del propio funcionamiento ordinario de la sociedad. Estas circunstancias podrían suponer ajustes al alza en la cifra global de recursos necesarios, la cual, en todo caso, solo podrá determinarse con precisión una vez finalizado el proceso en su totalidad”, exponen.

El informe refleja también la dependencia de fondos públicos para sacar adelante la construcción del estadio, sobre todo después de que se revisara el calendario de pagos por el impago del Real Zaragoza en 2024.

“Un plan de negocio ajustado”

Además, la Cámara de Cuentas también ha demandado a la sociedad un plan de negocio “permanentemente actualizado” para asegurar la viabilidad económica de las actuaciones en curso y poder estimar verdaderamente la necesidad de financiación y de recuperación de la inversión.

En los informes que detalló el Ayuntamiento en 2023 se barajan ingresos como los ‘naming rights’, firmados con Ibercaja hasta 2035, el alquiler del uso deportivo, la explotación de los aparcamientos o los equipamientos terciarios.

La Cámara de Cuentas reconoce que es “muy difícil” analizar objetivamente otros ingresos del uso de las actuaciones, como el ‘hospitality’ o los consumos en el bar, que estarán “muy influidos por la situación deportiva del Real Zaragoza”.