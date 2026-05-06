Nuevas amenazas de los okupas de Torrero a la alcaldesa de Zaragoza: "Si la Kike Mur cae será vuestro Vietnam"

Nuevas pintadas con amenazas al Gobierno de Zaragoza por la desokupación de la antigua cárcel de Torrero. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha condenado de manera rotunda la oleada de actos vandálicos, pintadas y amenazas que se han producido en distintos puntos de la ciudad tras el anuncio realizado por la alcaldesa, Natalia Chueca, para recuperar y desokupar la antigua cárcel de Torrero con el objetivo de devolver este espacio a la ciudad y a los vecinos del barrio mediante la creación de un nuevo Centro de Convivencia de Mayores.

Las pintadas y pancartas amenazantes aparecidas en el recinto okupado de la antigua prisión se han extendido en las últimas horas a otros espacios municipales y patrimoniales de Zaragoza, como el recién estrenado local de la escuela taurina Mar de Nubes, el monasterio de las Canonesas y el centro cívico del Arrabal ubicado en la Antigua Estación del Norte, entre otros.

El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha lamentado profundamente estos hechos y ha denunciado "la escalada de intolerancia y violencia verbal promovida por grupos extremistas que pretenden amedrentar a las instituciones democráticas y a quienes trabajan por recuperar espacios públicos para el conjunto de los zaragozanos".

Lorén ha criticado además "el incomprensible silencio y la ausencia de una condena pública clara por parte de los partidos de la izquierda y la ultraizquierda ante unos hechos gravísimos que atentan contra la convivencia y la libertad democrática".

Asimismo, el consejero ha anunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza va a denunciar estas pintadas y amenazas, con el objetivo de depurar responsabilidades y evitar que este tipo de comportamientos queden impunes.

En materia de seguridad, Ángel Lorén ha asegurado que ya ha solicitado a la Policía Local que mantenga una vigilancia reforzada ante esta oleada de vandalismo y ha pedido igualmente a la Delegación del Gobierno en Aragón "que ponga sus ojos policiales en la actividad de estos grupos extremistas que amenazan con incendiar la convivencia en Zaragoza".

El consejero ha apelado a la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a los responsables de estos actos vandálicos.

"El Ayuntamiento seguirá trabajando con firmeza para recuperar espacios degradados, garantizar la convivencia y defender el patrimonio público frente a quienes pretenden imponer el miedo y la intimidación", ha concluido Lorén.

Por su parte, el concejal de Vox, Armando Martínez, ha denunciado estos "graves" hechos perpetrados en la Escuela de Tauromaquia Mar de Nubes reclamando que "no solo supone un ataque contra la Tauromaquia, sino que es un ataque contra la libertad de todos".

Cámaras de seguridad

"Estamos hablando de una serie de pintadas en las que los vándalos demuestran que todo aquello que sea contrario a sus intereses no lo quieren en su barrio. No solo no lo quieren, sino que están dispuestos a ejercer la violencia, si es necesario, contra lo que ellos consideran que es negativo”. Son palabras del concejal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, tras conocer las nuevas pintadas que han aparecido en el local de la Escuela de Tauromaquia Mar de Nubes.

Ante estos actos vandálicos, desde el grupo de Vox han reiterado a la alcaldesa de Zaragoza la necesidad de proteger la integridad de las personas que hacen uso de este local mediante cámaras de seguridad. Cabe recordar que hace ya unos meses, nada más estrenarse esta escuela, aparecieron violentas pintadas antitaurinas en la fachada. "No queremos que suceda una tercera vez", ha concluido Armando.