Intensa tormenta en Zaragoza deja calles anegadas y múltiples incidencias durante el fin de semana

La ciudad de Zaragoza ha vivido este fin de semana un episodio de fuertes tormentas primaverales que han dejado lluvias intensas en muy poco tiempo, provocando numerosas incidencias.

Durante la tarde del sábado, una tromba de agua sorprendió a los vecinos con gran intensidad, llegando a acumular importantes cantidades de precipitación en cuestión de minutos. Hubo calles que "parecían piscinas" y el tranvía se cortó en algunos tramos.

Como consecuencia directa de estas lluvias, los servicios municipales han tenido que intervenir en múltiples puntos de la ciudad.

Según el Ayuntamiento, los Bomberos de Zaragoza han realizado alrededor de 30 actuaciones este domingo, principalmente relacionadas con achiques de agua, filtraciones en edificios y evacuación de zonas inundadas, sin que se registraran daños graves.

Además de las intervenciones, la lluvia provocó afecciones visibles en la movilidad y en el entorno urbano, como cortes en el tranvía, calles anegadas y problemas en distintas zonas de la capital y su entorno.

La inestabilidad atmosférica ha continuado durante todo el domingo, con avisos meteorológicos activos por nuevas precipitaciones intensas e incluso granizo.

El lunes los cielos seguirán estando nubosos, pero se espera que el tiempo se calme a partir del martes.