Un torero cae en una trituradora mientras trabajaba en su ganadería y sufre graves heridas en las piernas

Un torero ha tenido un grave accidente al caer en el bidón de trituradora de alimentos de su ganadería, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Mientras trabajaba, el zaragozano Alberto Álvarez Navarro, ha caído sufriendo múltiples heridas en extremidades inferiores con pérdida de sustancia y hemorragia masiva.

Es decir, ha sufrido gravemente en las piernas, con partes de carne arrancadas y pérdida de sangre.

El torero ha sido trasladado en helicóptero a la UCI del Hospital Universitario Miguel Servet. Permanece bajo vigilancia pues su estado es grave.

La ganadería Alberto Álvarez de toro bravo, está dedicada a la lidia y a los festejos populares.