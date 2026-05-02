Tres amigas abren un nuevo negocio en Zaragoza: "Hacemos todas nuestras joyas de manera 100% artesanal"

Tres cabezas piensan más que una. Si no que se lo digan a Leyre Martínez (31 años), María Gil (27) y Teresa Subías (25) que juntas se han lanzado a la aventura de crear su propia marca de joyas. De esta forma buscan recuperar uno de los trabajos más artesanales y laboriosos para traerlo con su estilo propio y las nuevas tendencias a la moda del siglo XXI.

Estas tres zaragozanas se unieron mientras estudiaban el grado superior de joyería artística en la Escuela de Artes de Zaragoza. Los estudios dieron fruto a una amistad que pronto les llevaría a que a cada una le abriera el apetito de crear una marca de joyas conjunta.

"Cuando nos graduamos empezó la idea a rondarnos más la cabeza y nos decidimos a probar, a rescatar ideas que ya teníamos de nuestros años de estudio y de repente nos pusimos un poco en serio con todo esto", cuentan desde su estudio.

Una idea que en enero comenzó a impulsarse y que ahora a finales de abril -el día 30- se ha convertido en realidad con el lanzamiento de su página web bajo el nombre de Martelé Studio.

A pesar de que ha sido todo a contrarreloj y no pueden más que estar emocionadas y contentas con el resultado, estas jóvenes reconocen que todo el camino de emprender ha resultado "muy duro".

"En el momento en el que empezamos con la idea nos pusimos a buscar un local, entramos en el mundo de idealista que está el tema muy difícil, todo lo que supone crear una sociedad y todos los papeles", reflexionan.

Sin embargo, el trabajo no acaba ahí sino que tras conseguir el local de trabajo han ido montando a mano las mesas de trabajo y todo su estudio.

Emprender también ha supuesto ganar otras habilidades como la del marketing o la programación ya que la página web la han creado ellas o las redes sociales. Un reto en el que ha habido momentos en los que han visto que ganaba terreno a su trabajo de verdad, crear joyas.

Sin embargo, amigos y familiares han sido todo un apoyo para ellas ya que les han ayudado ya sea con ánimos o con ayuda física. Del camino se quedan sobre todo con el apoyo que ha supuesto tenerse una a otra.

"Mucha gente emprende sola y nosotras hemos tenido la suerte de que al emprender juntas nos hemos ayudado mucho y nos da mucha fuerza porque cuando una tiene un día peor, está otra para suplirle o simplemente estar", dicen.

Cuatro joyas únicas

Ahora con todo el trabajo hecho que no se ve "comenzamos a ver resultados". Y es que desde las 14.00 de este jueves 30 de abril pueden decir que la marca ya está fuera.

Para comenzar con esta aventura, han sido muchos los diseños y pruebas que han realizado para dar con las piezas perfectas que conforman su carta de presentación al mundo.

Todo de plata de ley y de alta calidad, estas tres jóvenes han diseñado cuatro anillos y un par de pendientes. "Hemos lanzado una primera colección con poco stock para ir viendo como funcionan", comentan.

Aunque todo apunta que será un éxito porque el feedback "ya está siendo muy bueno": "Amigos y conocidos ya nos han hablado para ver los diseños y tienen muchas ganas".

Esta primera colección se puede conseguir entre los 80 o 90 euros la unidad. Piezas que están creadas "100% de manera artesana" y desde cero ya que ellas mismas crean el diseño, lo elaboran y finalizan los anillos.

"Son piezas diferentes y originales, conocemos las tendencias y los gustos y queremos representar eso", señalan.

Aunque esta primera colección ya está a la venta, estas jóvenes ya miran a futuro y quieren crear más colecciones incluyendo baños de oro o piedras.