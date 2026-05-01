Fecha confirmada: la parada del tranvía de La Romareda cambia de manera radical para evitar accidentes en Zaragoza

La parada de La Romareda, cuando tuvo lugar un trágico accidente en 2024. E. E.

Las máquinas comenzarán a trabajar en la parada de tranvía de La Romareda el próximo 4 de mayo. La idea es acometer los dos pasos de cebra, que se modificarán a un recorrido en zig-zag, para intentar reducir los accidentes en la zona, en la medida de lo posible.

El coste final de las obras, según ha podido saber este diario, será de alrededor de 440.000 euros. De ellos, 139.514 serán aportados por la SEM Los Tranvías de Zaragoza, mientras que 300.567 euros corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Conservación de Infraestructuras y del Servicio de Diseño y Explotación de la Movilidad.

Tras el trágico accidente del 18 de diciembre de 2024, en el que falleció una niña de 12 años tras ser atropellada por el convoy, el Consistorio se puso a trabajar para dar con la fórmula adecuada para evitar riesgos lo máximo posible. Para ello se dividirá en tres segmentos los pasos de peatones situados a ambos lados de las paradas.

La idea es que por las vías del tranvía la senda se sitúe de forma paralela a las situadas en las aceras. Un cambio que busca evitar despistes y conseguir que el peatón preste más atención, ya que tendrá que realizar un giro obligatorio (delimitado por vallas) para continuar por el paso de cebra.

Dos fases

Las obras se dividirán en dos fases, acometiéndose primero un paso de cebra y, posteriormente, el otro. Más allá de lo que conlleva un levantamiento del suelo (con tuberías y cables de por medio), se pretende que las afecciones al tráfico rodado sean mínimas afectando, "como mucho", a un carril en Isabel la Católica.

La parada del tranvía seguirá trabajando, además, con "total normalidad". Eso sí, sólo se podrá cruzar por uno de los dos lados mientras se trabaja en el otro paso de cebra.

Plano del triple paso de cebra que se creará en la parada de La Romareda. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Estos trabajos serán abordados conjuntamente por el Ayuntamiento y la SEM Los Tranvías de Zaragoza. El área de Infraestructuras, coordinada con la de Movilidad, se ocupará de las obras a realizar en las aceras y las calzadas correspondientes, mientras que Tranvías será la responsable de la intervención en el ámbito de la plataforma, dentro de la traza.

En cuanto al resto de puntos 'negros' del tranvía, por el momento, se quedarán igual que hasta ahora. Es el caso de la parada de San Francisco, donde también se han registrado varios atropellos a peatones y conductores de VMP.

Accidentes ante los que, tal y como recuerdan desde el Consistorio, ya se tomaron medidas (como instalar balizas luminosas y avisadores acústicos) hace unos meses y por lo que, de momento, se descartan actuaciones mayores.