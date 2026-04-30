El PP adjudica directamente el Distrito 7 y lo blinda del posible recurso del PSOE con leyes y jurisprudencia del Supremo

La Ciudad del Cine, uno de los proyectos estrella de Natalia Chueca, vivirá este jueves un momento decisivo tras días de incertidumbre por los 'problemas tecnológicos' que hicieron que la única oferta se presentase cinco minutos fuera de plazo.

El Gobierno municipal adelantó hace escasas fechas que declararía desierto el concurso y adjudicaría directamente el Distrito 7 a los mexicanos Equipment & Film Design España.

Lo hizo tras el preceptivo informe técnico de los servicios informáticos municipales, que concluyó que el error tuvo su origen "en el equipo del cliente" y no en la plataforma del Consistorio.

La decisiva adjudicación se producirá ya este jueves en un Gobierno extraordinario que se celebrará antes del pleno. Pero en los últimos días han sido varios los interrogantes que han quedado abiertos.

El principal es qué ocurrirá con las antiguas naves de Giesa si el PSOE lleva el proyecto a los tribunales como planteó el concejal Horacio Royo.

No obstante, según ha podido saber EL ESPAÑOL, esa amenaza podría tener poco recorrido en vía judicial.

Al menos así lo creen los servicios jurídicos del Consistorio, que recalcan que la adjudicación directa está permitida cuando se dan circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

Para afirmarlo se basan en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que daría cobertura legal a las aspiraciones del Gobierno de Natalia Chueca. También en la propia Ley de Patrimonio de Aragón.

Desde el Ayuntamiento insisten en que este es un proyecto de interés público y en que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que les avala.

La empresa mantiene el compromiso

El grupo mexicano asegura que cargó los documentos, algo que "acreditan los registros de la propia plataforma mediante ficheros XML generados automáticamente por el servidor en el momento de recepción de cada archivo”,

Con todo, la empresa se compromete a mantener los compromisos económicos, técnicos y operativos de su oferta.

Una vez confirmada la adjudicación directa, la Dirección General de Proyectos Estratégicos podrá proceder a la apertura de los sobres 1, 2 y 3, un paso imprescindible de cara a garantizar el cumplimiento de los requerimientos y condiciones contemplados en las bases del concurso.

Según declaró en su día el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, que "haya una gran multinacional que apueste por Zaragoza sobrepasa a ese PSOE que fracasó en la Expo con el Canal de Aguas Bravas, las Playas, el SPA o el Multiaventura".

No en vano, Distrito 7 está llamado a ser un proyecto estratégico en Zaragoza para transformar la antigua fábrica de Giesa en un gran polo audiovisual.

Este espacio funcionará como centro de producción, formación y creación de videojuegos para atraer rodajes y talento nacional e internacional, impulsando la economía local.

Sin embargo, desde el PSOE creen que todo esto responde a un "empeño" personal de la alcaldesa ante lo que consideran una lista de fracasos repleta de ejemplos, como es el caso del Parque de Atracciones.