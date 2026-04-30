Una incidencia en un tranvía en Zaragoza corta el servicio entre dos paradas: "Hay mucha gente esperando"

El servicio está interrumpido desde la parada de Romareda a Los Olvidados.

El tranvía de Zaragoza se encuentra con el servicio interrumpido entre las paradas Romareda y Los Olvidados. La incidencia se ha producido a las 13.26 y está causando grandes retrasos en el tráfico del tranvía.

Según han informado fuentes del Tranvía de Zaragoza, la incidencia se debe a una cuestión técnica de un tranvía que estaba circulando a la altura de la parada de Argualas.

A pesar de que no ha sido nada grave, al producirse en hora punta cuando muchos zaragozanos salen de trabajar o de estudiar para volver a casa a comer se ha visto una gran aglomeración de gente en las paradas.

Esto, asimismo, ha producido que el interior de los tranvías se haya visto lleno de gente, siendo incómodo circular en él, a lo que hay que añadir las altas temperaturas que está registrando Zaragoza.

Por el momento, los técnicos están trabajando la incidencia y se espera que dentro de poco tiempo se reanude el servicio con normalidad.