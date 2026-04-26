Zaragoza eliminará las torres eléctricas del barranco de la Muerte: las obras comenzarán antes de verano

El soterramiento de las líneas eléctricas sobre el Barranco de la Muerte comenzará antes del verano. Con una inversión de más de 422.000 euros, las obras permitirán eliminar el impacto visual de los cables y las torres eléctricas, mejorando la seguridad y el paisaje.

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha adjudicado estas obras, que contemplan enterrar las líneas de alta y media tensión en el tramo que une el Cuartel de la Policía Local de Parque Venecia con el Camino del Tiro de la Bola.

De este modo, Urbanismo acometerá la obra civil, que ha sido ahora adjudicada y que se espera pueda comenzar antes del inicio del verano.

"Con las obras del Canal Perimetral ya realizamos algunos trabajos previos, por lo que ahora habrá que hacer algunas zanjas y un centro de seccionamiento, todo ello en el camino que separa los centros educativos del canal perimetral", ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Después, Endesa ejecutará los empalmes necesarios de las líneas para quedar soterradas, un proyecto eléctrico que ya cuenta con las aprobaciones administrativas pertinentes. Una vez conectadas las líneas bajo tierra, las torres y líneas aéreas actuales quedarán sin servicio y podrá procederse a su retirada.

Urbanismo y Endesa suscribieron un protocolo de colaboración para ejecutar esta variante subterránea de las líneas aéreas de alta tensión, cuyos trabajos, que conllevarán un plazo de 6 meses, costarán en su conjunto más 1,2 millones de euros.

El Ayuntamiento invertirá ahora 422.165,37 euros para la obra civil de la variante subterránea y otros 483.453,74 euros para los trabajos de adecuación y de extensión de la nueva red, mientras que Endesa asumirá los 401.284,61 euros restantes para el resto de los trabajos.

En la actualidad, existe un poste eléctrico ubicado en la parcela del equipamiento escolar María Zambrano, por lo que, tras las demandas vecinales, y una vez realizadas las obras del canal perimetral del barranco, se procede ahora a la canalización y soterramiento de las líneas aéreas de alta y media tensión que recorren la zona verde pública del parque, desde Parque Venecia hasta el camino de Cuarte.

El ámbito del proyecto se ubica en la parte septentrional del equipamiento escolar hacia la zona verde pública, teniendo como punto de partida el apoyo de las líneas existente junto al colegio de educación infantil CEIP María Zambrano, ubicado en la avenida de la Policía Local, hasta el apoyo que hay en el entorno de la conexión del camino de Cuarte con la prolongación de la calle Fray Julián Garcés.