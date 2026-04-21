El proyecto estrella de la alcaldesa de Zaragoza, en vilo: la nube decidirá si hay que repetir el concurso de Giesa
La única empresa que ha presentado su oferta llegó unos minutos tarde por problemas "técnicos".
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El proyecto estrella de Zaragoza se encuentra pendiendo, no de un hilo, sino del sistema de almacenamiento 'online' del Ayuntamiento. La única empresa interesada en presentarse al concurso para la gestión de los platós de Distrito 7 ha sido Equipment & Film Design España.
El punto está en que, supuestamente, intentarlo lo intentó. Eso sí, esperaron hasta el último momento porque, si el proceso concluía a las 00.00 de aquel intenso día, la multinacional mexicana comenzó a subir los documentos a las 11.57.
Pero un presunto "fallo técnico" en la web de contratación provocó que uno de los sobres, el número 3, no llegara a tiempo. Concretamente, se registró la subida a las 12.05.
Eso sí, y aquí viene el hecho que podría cambiar todo, según defienden desde la empresa el documento ya estaba subido antes de hora a la nube del Consistorio y que no se pudo introducir a tiempo por los problemas tecnológicos.
De ser así, como ya ha sucedido con anterioridad en estos casos, el concurso no quedaría desierto, sino que se adjudicaría a los mexicanos. Y en eso están trabajando desde el área de redes y sistemas del Ayuntamiento, en conseguir la prueba que resuelva este caso y que no obligue a volver a relanzar el contrato.
Todo este lío no ha tardado en recoger críticas de la oposición. El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha pedido este miércoles a la alcaldesa Chueca que "rectifique" tras conocer una nueva "chapuza" de la gestión de la ciudad en lo concerniente al proyecto de Distrito 7, en la antigua Giesa, en el barrio de Las Fuentes.
"Los proyectos de la alcaldesa van cayendo como piezas de dominó, en una sucesión de chapuzas y de episodios ciertamente vergonzosos", ha declarado el edil. Y es que, a su juicio, tras lo conocido estas últimas semanas con la gestión del parque de Atracciones, las piscinas municipales o este nuevo caso no es "ya un hecho aislado" para los socialistas, sino "la política y la forma de gobernar del PP".
"Después de más de 70 días, una empresa traída casi a rastras para concurrir en este asunto, llegue a presentar la documentación en el tiempo límite, es una muestra más de la pésima capacidad de gestión de este gobierno", ha criticado.
Una oferta "muy importante"
No obstante, desde el Gobierno municipal han defendido que, "frente al deseo del PSOE de que no hubiera ninguna oferta, ha habido una muy importante, que es de una multinacional Mexicana que tiene base en varios países y ha querido apostar por Zaragoza". Así lo ha expuesto el portavoz del PP en Zaragoza, Ángel Lorén, quien ha presidido la mesa de contratación
Para Lorén que "haya una gran multinacional que apueste por Zaragoza sobrepasa a ese PSOE que fracasó en la Expo con el Canal de Aguas Bravas, las Playas, el SPA o el Multiaventura. No lo soportan".
Lorén asegura que Distrito 7 será una ciudad audiovisual que dará vida a un patrimonio de Zaragoza que "el PSOE abandonó durante 16 años llenándolo de insalubridad". Frente a ello, el Gobierno del PP de Natalia Chueca ha buscado "darle vida" y "frente al mopongo sanchista del PSOE de Zaragoza estamos transformando a Zaragoza".
Desde el grupo municipal del PSOE, sin embargo, la postura que defienden es que "se tiene que declarar desierto el proceso, si no se acredita que fuera un fallo del Ayuntamiento (y no parece que vaya a ser así), lo que tiene que hacer el gobierno de Chueca es rectificar, reconsiderar este proyecto faraónico, este proyecto sin sentido ni criterio para la ciudad y volver a mirar a los vecinos y sus necesidades".
Además, desde el PSOE se recuerda que "los vecinos y vecinas en su día pusieron encima de la mesa una propuesta elaborada por las entidades de Las Fuentes y recuperar la cordura porque la sensación que tenemos es que a Chueca se le está yendo la ciudad de las manos".
Desde el grupo municipal Vox consideran que "hay que atenerse a los procedimientos y a la normativa aplicable para estos procesos de licitación". En este sentido, defienden que "si la oferta no entró a tiempo, salvo que haya algún informe técnico que pueda achacar las incidencias de la plataforma al propio Ayuntamiento, la licitación tiene que quedar desierta".
"Las reglas del procedimiento son vinculantes tanto para la Administración como para los licitadores y no respetarlas implicaría arbitrariedad y posibles impugnaciones", expresa la portavoz del grupo, Eva Torres.
"Lo que ha pasado con la licitación de la Ciudad del Cine, del famoso Distrito 7, es la crónica de una muerte anunciada y la confirmación de lo que desde Zaragoza en Común llevamos meses denunciando", ha asegurado el concejal Suso Domínguez.
Ha declarado que "el proyecto de la Ciudad del Cine es un fiasco absoluto. Hablamos de una inversión de dinero público de más de 20 millones de euros y cuando llega el momento clave, que es el de la gestión, nos encontramos con que no hay empresas interesadas".
En este sentido, ha criticado que "la única empresa que se presenta lo hace in extremis, apurando los plazos, recordando además que el plazo de licitación se había ampliado y aún así entra la oferta fuera de plazo". Desde el partido han solicitado el cese del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño.