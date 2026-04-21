El proyecto estrella de la alcaldesa de Zaragoza, en vilo: la nube decidirá si hay que repetir el concurso de Giesa

El proyecto estrella de Zaragoza se encuentra pendiendo, no de un hilo, sino del sistema de almacenamiento 'online' del Ayuntamiento. La única empresa interesada en presentarse al concurso para la gestión de los platós de Distrito 7 ha sido Equipment & Film Design España.

El punto está en que, supuestamente, intentarlo lo intentó. Eso sí, esperaron hasta el último momento porque, si el proceso concluía a las 00.00 de aquel intenso día, la multinacional mexicana comenzó a subir los documentos a las 11.57.

Pero un presunto "fallo técnico" en la web de contratación provocó que uno de los sobres, el número 3, no llegara a tiempo. Concretamente, se registró la subida a las 12.05.

Eso sí, y aquí viene el hecho que podría cambiar todo, según defienden desde la empresa el documento ya estaba subido antes de hora a la nube del Consistorio y que no se pudo introducir a tiempo por los problemas tecnológicos.

De ser así, como ya ha sucedido con anterioridad en estos casos, el concurso no quedaría desierto, sino que se adjudicaría a los mexicanos. Y en eso están trabajando desde el área de redes y sistemas del Ayuntamiento, en conseguir la prueba que resuelva este caso y que no obligue a volver a relanzar el contrato.

Todo este lío no ha tardado en recoger críticas de la oposición. El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha pedido este miércoles a la alcaldesa Chueca que "rectifique" tras conocer una nueva "chapuza" de la gestión de la ciudad en lo concerniente al proyecto de Distrito 7, en la antigua Giesa, en el barrio de Las Fuentes.

"Los proyectos de la alcaldesa van cayendo como piezas de dominó, en una sucesión de chapuzas y de episodios ciertamente vergonzosos", ha declarado el edil. Y es que, a su juicio, tras lo conocido estas últimas semanas con la gestión del parque de Atracciones, las piscinas municipales o este nuevo caso no es "ya un hecho aislado" para los socialistas, sino "la política y la forma de gobernar del PP".

"Después de más de 70 días, una empresa traída casi a rastras para concurrir en este asunto, llegue a presentar la documentación en el tiempo límite, es una muestra más de la pésima capacidad de gestión de este gobierno", ha criticado.

Una oferta "muy importante"

No obstante, desde el Gobierno municipal han defendido que, "frente al deseo del PSOE de que no hubiera ninguna oferta, ha habido una muy importante, que es de una multinacional Mexicana que tiene base en varios países y ha querido apostar por Zaragoza". Así lo ha expuesto el portavoz del PP en Zaragoza, Ángel Lorén, quien ha presidido la mesa de contratación

Para Lorén que "haya una gran multinacional que apueste por Zaragoza sobrepasa a ese PSOE que fracasó en la Expo con el Canal de Aguas Bravas, las Playas, el SPA o el Multiaventura. No lo soportan".

Lorén asegura que Distrito 7 será una ciudad audiovisual que dará vida a un patrimonio de Zaragoza que "el PSOE abandonó durante 16 años llenándolo de insalubridad". Frente a ello, el Gobierno del PP de Natalia Chueca ha buscado "darle vida" y "frente al mopongo sanchista del PSOE de Zaragoza estamos transformando a Zaragoza".

Desde el grupo municipal del PSOE, sin embargo, la postura que defienden es que "se tiene que declarar desierto el proceso, si no se acredita que fuera un fallo del Ayuntamiento (y no parece que vaya a ser así), lo que tiene que hacer el gobierno de Chueca es rectificar, reconsiderar este proyecto faraónico, este proyecto sin sentido ni criterio para la ciudad y volver a mirar a los vecinos y sus necesidades".