Vecinos del entorno del parque Bruil se concentran en contra el cierre 'virtual': "No soluciona nada, hacen falta más recursos"

Vecinos del entorno del parque Bruil, en Zaragoza, se han concentrado este domingo a las 12.00 en la zona verde para mostrar su rechazo ante el futuro cierre 'virtual'.

Esta medida se pondrá en marcha una vez reabra el parque tras varios meses de rehabilitación. No se permitirá una estancia prolongada en el parque por las noches, a excepción de aquellos que paseen a sus mascotas ya que, finalmente, no habrá pipi-can y todo el espacio será zona libre de suelta de perros (tal y como lo decidió la mayoría de vecinos).

El Ayuntamiento ejecutará un cierre "virtual" del parque mediante carteles informativos en todas las entradas. Esto supone que a partir de una hora concreta quedará prohibida la entrada y que la policía podrá sancionar y expulsar de la zona a aquellas personas que lo infrinjan.

La idea es que, al establecer un horario, se reduzcan los problemas que desde hace meses se vienen dando en la zona. Y es que, el parque Bruil se llegó a convertir en el refugio de alrededor de 30 personas.

La propuesta, pese a que desde la casa Consistorial aseguran que responde a una petición vecinal, no ha sido recibida bien por todos los ciudadanos que residen en la zona.

La portavoz de la Asociación Vecinal Magdalena Calle Libertad, Almudena García, ha señalado que, pese a las posturas distintas entre asociaciones vecinales, "existen puntos en común, especialmente, en la necesidad de garantizar un uso público del parque". Eso sí, confirma que, por el momento, "no se ha establecido un diálogo directo con los colectivos favorables al cierre nocturno".

"No han contado con los vecinos"

García ha denunciado "la falta de participación vecinal en el proceso". "Ya llevamos dos convocatorias previas y seguimos reivindicando la reapertura del parque, que lleva meses cerrado en un proceso que no ha contado con los vecinos y vecinas del entorno", ha explicado.

La protesta cobra ahora mayor relevancia ya que, según García, el Ayuntamiento ha "justificado" esta decisión en una "supuesta demanda vecinal", aunque desde la asociación consideran que "responde a un grupo muy reducido" y no refleja el "sentir mayoritario" del barrio.

"La mayoría de entidades apostamos por que el parque esté abierto las 24 horas", ha asegurado.

García también ha puesto en duda la eficacia de esta medida para abordar el problema de las personas sin hogar, que pernoctaban en la zona hasta el cierre del parque para su rehabilitación hace unos meses."Cerrar el parque no soluciona nada. Las personas seguirán durmiendo donde puedan mientras no haya una respuesta real a la crisis habitacional", ha afirmado.

Sobre las obras de restauración del parque, los vecinos reunidos este domingo no se muestran seguros de que "tantos meses de obras hayan tenido sentido". En este sentido, García ha alertado de "la tala de árboles" en la zona verde como consecuencia de los trabajos.

"Nuestro objetivo es que el parque esté abierto, cuidado y sea un espacio vivo para el barrio", ha señalado, asegurando que esta convocatoria busca "hacer barrio, de encontrarnos en nuestro pulmón verde y de reforzar la red vecinal".

Durante la concentración, García ha procedido a la lectura del manifiesto en el que las asociaciones vecinales del. Parque Bruil San Agustín y Magdalena Calle y Libertad (entre otras) han denunciado el cierre nocturno. "Lejos de afrontar los graves problemas padecidos por las personas sin techo, vulnera los derechos de libre acceso de todas las vecinas y criminaliza al sector más desfavorecido de la población", ha reclamado la portavoz.

"¿Qué es un cierre virtual?"

En la protesta se encuentran vecinos como Ángel Ambros que rechazan de manera firme esta medida. "¿Qué es un cierre virtual?¿Van a poner un holograma? No soluciona el problema de las personas sin hogar que, al no poder entrar, se instalarán al otro lado de las vallas como ya está sucediendo debajo del edificio del Trovador", asegura.

"O ponen más recursos en el albergue o poniendo vallas no van a solucionar un problema que existe en Zaragoza", insiste. Ambros reclama, además, el cierre del parque durante estos meses porque "los cambios han sido mínimos". "En el parque infantil no han hecho nada reseñable y, por lo que hemos observado porque no sabemos muy bien cuáles son los trabajos, lo único más destacable es que al lado del quiosco han puesto un poco de césped", apunta.

Actuaciones

El pasado mes de diciembre comenzaron las actuaciones (para las que se desalojó a 25 personas) de limpieza y desinfección, dadas las condiciones de insalubridad en las que se encontraba la zona. Asimismo, desde el Ayuntamiento procedieron -semanas después- a la plantación de 100 árboles en el parque y se iniciaron los diferentes trabajos para reparar la zona.

Entre los trabajos que se han estado llevando a cabo figuran la reparación de 19 puntos de riego (que habían sido dañados por actos vandálicos), la recuperación de 6.000 metros cuadrados de césped y la reparación y colocación de mobiliario urbano, así como de áreas infantiles en el parque.