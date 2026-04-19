Reanuda la circulación "progresiva" de alta velocidad en Zaragoza tras un arrollamiento en Alcalá de Henares

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado interrumpida este sábado, provocando retrasos en las salidas de distintos trenes en la estación Delicias de Zaragoza.

El tráfico se ha visto suspendido en ambos sentidos tras un arrollamiento registrado en las inmediaciones de la estación de Alcalá de Henares. No obstante, según ha detallado la operadora, sobre las 19.33 los trenes de la línea de alta velocidad han comenzado a recuperar su frecuencia de paso progresivamente.

El accidente ha tenido lugar en "un punto de paso no autorizado" en el municipio madrileño, según ha informado Adif a través de sus redes sociales, confirmando la suspensión temporal de las salidas desde Madrid Puerta de Atocha y Zaragoza-Delicias.

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