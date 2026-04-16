Verallia inaugura su primer horno híbrido en Zaragoza: un hito estratégico hacia una producción más sostenible

Hoy se ha inaugurado el nuevo horno híbrido de Verallia en Zaragoza.

Esta planta es uno de los siete centros productivos con los que la compañía cuenta en Iberia. Ahora, se posiciona en el mapa internacional de la innovación industrial y la sostenibilidad.

Este proyecto, cuyo proceso arrancó en el año 2022 y contó con una inversión total de 63 millones de euros, marca ahora una nueva etapa de transformación. Sin duda, esto supone un hito decisivo para la compañía, ya que tienen el compromiso de alcanzar el NetZero en 2040.

El acto de presentación ha contado con la presencia de Patrice Lucas, CEO del Grupo Verallia, y Paulo Pinto, director general de Verallia Iberia.

"Este proyecto refleja nuestro compromiso con la inversión a largo plazo en nuestras plantas y con el refuerzo de nuestra presencia en regiones estratégicas. También demuestra la capacidad de Verallia para innovar y guiar a toda la cadena de valor hacia soluciones cada vez más sostenibles", ha afirmado Patrice Lucas.

Esta inversión responde al compromiso de Verallia con la descarbonización de sus operaciones. Respaldado por una hoja de ruta de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) clara y sólida, el grupo aspira a reducir sus emisiones de CO₂ en un 46,2 % para 2030 respecto a 2019, y en un 90% para 2040.

Innovación tecnológica

El horno híbrido de Zaragoza combina un 70% de electricidad renovable con un 30% de gas natural o biocombustibles.

Esto permite una reducción de más del 50% del impacto ambiental, al mismo tiempo que garantiza la fiabilidad de la producción y la flexibilidad industrial.

Patrice Lucas, CEO del Grupo Verallia. Verallia.

Con tres líneas de producción, el horno ofrece un alto grado de agilidad operativa. A pleno rendimiento, la sede de Zaragoza alcanzará una producción de hasta 1,3 millones de envases al día, consolidando su papel como planta de referencia en la península ibérica.

“Este hito forma parte del compromiso global de Verallia con la transformación de la industria del envase de vidrio hacia modelos de producción más sostenibles", ha explicado el CEO de la empresa.

Al servicio del territorio

Este horno, además, refuerza la capacidad de Verallia para acompañar el crecimiento del mercado español.

La combinación de mayor capacidad, agilidad operativa y un mix energético más sostenible convierte a Zaragoza en un socio aún más estratégico tanto para marcas locales como internacionales.

Tratamiento de vidrio. Verallia.

"Nos permitirá acompañar a nuestros clientes con mayor flexibilidad y ofrecer soluciones con menor huella de carbono, manteniendo los estándares de calidad", ha destacado Paulo Pinto, director general de Verallia Iberia.

La planta de Zaragoza

Ubicada en Cuarte de Huerva, la planta de Zaragoza juega un papel clave en la huella industrial del grupo.

Además de la puesta en marcha del horno híbrido, el centro ha experimentado una importante modernización de su infraestructura eléctrica.

Actualmente emplea a más de 200 personas y la inversión realizada ha sido reconocida por el Gobierno de Aragón de interés autonómico, subrayando su relevancia económica e industrial para la región.

Estos avances consolidan Zaragoza como una planta de referencia en tecnologías híbridas y electrificadas dentro de la península ibérica y refuerzan el papel estratégico de Aragón en las operaciones de Verallia.