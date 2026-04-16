El Canal de Aguas Bravas tendrá que pasar por 'boxes' antes de su estreno: "Hay que adaptarlo a las competiciones actuales"

El canal de Aguas Bravas, una de las concesiones más ruinosas de la Expo 2008, volverá a abrir sus puertas a partir del 1 de junio. Un estreno para el que todavía quedan algunos asuntos por pulir.

Lo pudieron comprobar de primera mano deportistas de élite como Salma Palacín o Xabi Etxaniz, quienes junto a otros grandes piragüistas pusieron por primera vez a prueba el canal.

La idea era hacer una lista de todos los retoques que hay pendientes de cara al 2027, año en el que se pretende convertir este espacio en el epicentro de grandes competiciones nacionales e internacionales.

Y es que, desde que se construyeron las instalaciones han pasado "casi 20 años". Así lo señala a este diario el presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo, Manuel Palacín, quien explica que desde entonces "las grandes competiciones han cambiado".

Motivo por el cual el espacio deberá hacer una ligera parada en boxes ya que, pese a que el canal está "en buen estado", no se cumple "al completo" con los estándares de este tipo de certámenes.

Aunque no se trata de cambios "muy complejos". De hecho, según ha avanzado Palacín, las modificaciones en el recorrido serán más bien obstáculos "sobran" y otros que "faltan".

Por ejemplo, "habrá que quitar algunas piedras para condicionar el canal y que sea un poquito más rápido, dinámico y juguetón", señala. También será necesaria la incorporación de elementos modulares "que generan efectos de corriente para que los deportistas tengan unas dificultades añadidas en función del nivel".

Estas son algunas de las pinceladas que se detallarán en un informe que, tras las pruebas realizadas este miércoles en el canal, se está elaborando conjuntamente entre la dirección técnica de la federación española y la aragonesa. El documento será remitido a la futura concesionaria (Océano Atlántico) para que acometa los distintos cambios que harán "único" al canal "en toda Europa".

Al menos así lo señalan desde la empresa, quienes aseguran ser conscientes de las "ligeras" modificaciones que habrá que llevar a cabo en Aguas Bravas ya que "ya se han hecho pruebas con anterioridad". Confirman, además, que todos los cambios supondrán un coste "mínimo".

Sobre las características que sí le potencian, detallan que "a nivel de espacio, va a ser uno de los más grandes que hay". Además, el canal se encuentra dentro de una ciudad, algo que lo convierte en un espacio perfecto para las competiciones internacionales, sobre todo porque "no existe en ningún otro lugar".