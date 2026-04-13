Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 400.000 euros para promover la conciliación familiar en estos municipios

La Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva convocatoria de su plan de ayudas para la conciliación de la vida familiar en los municipios de la provincia, cuyo presupuesto alcanza los 400.000 euros.

Las ayudas van destinadas a los ayuntamientos de la provincia, a excepción de la capital, y los interesados tendrán de plazo hasta el 30 de abril para solicitarlas.

La convocatoria de este plan ha sido aprobada de forma anticipada y ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), donde los ayuntamientos pueden consultar sus normas.

El objetivo de esta línea de ayudas vuelve a ser el apoyo a los ayuntamientos para que organicen actividades de tiempo libre para niños y jóvenes durante los periodos no escolares. De esta forma, se facilita su atención en los municipios mientras los padres trabajan, lo que favorece la conciliación de la vida familiar en el ámbito rural.

Al respecto, la diputada delegada de Igualdad, Manuela Berges, ha hecho hincapié en que, a través de esta línea de ayudas “que atienden las necesidades reales de las familias”, la Diputación de Zaragoza reafirma su compromiso con la mejora de la conciliación en el medio rural.

Una actividad con niños. DPZ

Se trata de un programa que busca “facilitar el equilibrio entre la vida laboral y personal, especialmente en aquellos municipios donde las opciones de apoyo son más limitadas”.

Berges ha destacado que desde la institución provincial “apostamos por políticas útiles, cercanas y adaptadas al territorio, que contribuyan a fijar población y mejorar la calidad de vida” de sus habitantes.

Asimismo, ha señalado que este plan tiene como uno de sus ejes fundamentales el apoyo directo a los ayuntamientos para que puedan organizar actividades dirigidas a niños y niñas durante los periodos en los que sus progenitores se encuentran trabajando.

En opinión de la diputada, este tipo de iniciativas “no solo garantizan un entorno seguro y educativo para los menores, sino que también suponen un alivio para muchas familias que encuentran dificultades para compatibilizar horarios laborales y responsabilidades de cuidado”.

Actividades

Con estas subvenciones, los ayuntamientos podrán poner en marcha colonias, campamentos, cursos u otras actividades similares, siempre que tengan como finalidad el entretenimiento y la ocupación del tiempo libre de los participantes.

Un mismo ayuntamiento podrá solicitar ayudas para varias actuaciones, aunque la cuantía total concedida no podrá superar los 10.000 euros.

Las actividades deberán llevarse a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. El plazo para justificar finalizará el 31 de marzo de 2027 (incluido).

Las actividades deberán cumplir una serie de condiciones. No podrán incluir pernocta, aunque la jornada y el horario serán libres.

Aunque en las bases no se establece un número mínimo ni máximo de días, en la solicitud deberá especificarse un número concreto.

Además, las actividades podrán realizarse en días alternos sin continuidad, siempre que se cumpla su finalidad.

En cuanto a su contenido, podrán tener carácter formativo además de lúdico, incluyendo aprendizaje de idiomas, instrumentos musicales, actividades deportivas u otras similares.

Las actividades podrán desarrollarse en espacios públicos o privados, bajo la forma de gestión que apruebe cada ayuntamiento. También podrán incluir desayunos, almuerzos u otro tipo de alimentación, según el horario en el que se desarrollen.

El año pasado, la Diputación de Zaragoza concedió ayudas por valor de 400.000 euros a 168 ayuntamientos de la provincia.

Estas ayudas financiaron actividades como escuelas de verano, escuelas de inventores, campus tecnológicos y deportivos, servicios de ludoteca, jornadas de iniciación a la arqueoastronomía para menores, colonias urbanas, talleres de improvisación, actividades recreativas acuáticas o cuentacuentos, entre muchas otras.