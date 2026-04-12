Los vecinos de Monzalbarba se manifiestan bajo la lluvia para protestar por el "abandono" del Ayuntamiento de Zaragoza

Entre sus reivindicaciones la más presente ha sido una mejora de las conexiones con la capital.

Los vecinos del barrio rural de Monzalbarba se han manifestado este domingo lluvioso ante el "hartazgo máximo" tras "años de olvido" por las carencias que sufren en servicios públicos clave como el transporte público, los viales y las instalaciones municipales.

Bajo el lema 'Por unos servicios públicos de calidad, Monzalbarba ni luce ni florece. Más infraestructuras y más inversión', vecinos y entidades sociales han recorrido las calles del barrio haciendo ruido para protestar ante la falta de inversiones en la primera de las movilizaciones que tienen previstas.

Se quejan de que el Ayuntamiento de Zaragoza, con el presupuesto más elevado de su historia, únicamente dedica un 1 millón a los 14 barrios rurales. Y reclaman mejoras concretas como acabar con las calles sin salida, mejorar las instalaciones del campo de fútbol y construir un potrero para que los niños puedan jugar.

"Estamos necesitados de muchísimas cosas. Tenemos calles sin salida, lo que constituye un auténtico peligro. No tenemos un campo de fútbol con unas instalaciones dignas. Y los niños no tienen un potrero donde poder practicar cualquier deporte. Además, el servicio de transporte público es pésimo y a los autobuses eléctricos no podemos optar porque no caben por los puentes de la entrada del barrio", ha enumerado el alcalde de Monzalbarba, Joaquín Tiestos (PSOE).

Una movilización, que ha advertido, no quedará en una anécdota: "No nos vamos a quedar parados. No vamos a parar hasta que nos hagan caso. La siguiente manifestación ya va a ser en la plaza del Pilar", ha avanzado.

De todas las reivindicaciones vecinales, la referida al transporte y las comunicaciones con la capital es una de las que más preocupa a los vecinos, según ha reconocido Tiestos.

Si los autobuses eléctricos no caben por los puentes y la flota lleva camino de ser completamente eléctrica, "dentro de dos años, cuando acaba el contrato de autobús, nos vamos a quedar sin servicio público de transporte", ha advertido Tiestos.

En esa materia también resulta primordial dar una salida a calles como la de Mediano, según ha llamado la atención el regidor del barrio rural: "Abriendo la calle del Mediano solucionaríamos el problema del transporte público porque desviaríamos la línea del autobús por allí y se evitaría que tuvieran que pasar por debajo de los puentes".

"Barrio olvidado"

A la marcha también ha asistido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, quien ha llamado la atención de la alcaldesa, Natalia Chueca.

"Ha decidido gobernar desde su despacho y no venir a conocer de primera mano los problemas, no hablar con la gente y no darse cuenta que los vecinos están demandando servicios públicos, que no tengan baches en sus calles y que lleguen los autobuses eléctricos", ha reiterado.

A juicio de Ranera, Monzalbarba es un "barrio olvidado" y sus vecinos "se están convirtiendo en vecinos de segunda e incluso de tercera". Por ello ha instado a Chueca a que se acerque a los barrios rurales y que escuche a sus vecinos, "que, evidentemente, tienen problemas y necesidades".

La portavoz socialista ha reivindicado la labor desarrollada por su formación política porque "para nosotros, los barrios rurales siempre han sido una prioridad" y ha recordado el convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza de cerca de 14 millones de euros antes de insistir en la desproporción del "presupuesto récord" de los 1.036 millones de euros y el millón de euros que se dedica a los barrios rurales. "Catorce barrios y 35.000 vecinos absolutamente olvidados", ha resumido Ranera.