La FABZ celebra su asamblea anual de 2026: Arturo Sancho vuelve a ser elegido como su presidente

La Asamblea Anual también ha introducido dos nuevas asociaciones vecinales como nuevos compromisos con la ciudadanía.

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha celebrado este sábado su Asamblea Anual 2026. Esta se ha centrado en la incorporación de nuevas entidades vecinales o la reelección de Arturo Sancho como presidente.

La asamblea se ha realizado en la Residencia Escolar Pignatelli en el barrio de Valdefierro en honor y recuerdo de los 75 años de vidas e historias del barrio.

Así, se ha contado con la asistencia de más de 90 delegados y delegadas, en representación de las 46 asociaciones vecinales de la ciudad, de sus barrios rurales y su entorno, agrupadas en la Federación.

Por tanto, esta asamblea anual ha aprobado por unanimidad la incorporación a la FABZ de las entidades vecinales de AV Cierzo Joven y AV Joaquín Costa Centro.

Además, se ha presentado y aprobado la Memoria de actividades y el Balance económico de 2025, así como la Programación y Presupuestos para 2026. Según señalan desde la asociación, estos últimos se han ajustado como en ejercicios anteriores, para permitir la continuidad de los proyectos que se realizan desde la Federación.

De igual manera, la asamblea ordinaria ha aprobado una serie de cuestiones que desde la FABZ se deberán tratar. Estas van desde el "DAT Alierta. El proyecto de las Incertidumbres", a desarrollos urbanísticos en los barrios rurales, el transporte público a polígonos y creación de parkings públicos, el centenario de los Pinares de Venecia, el rechazo a las guerras.

En cuestiones sociales se centran en los DUAP de Atención Primaria como en la defensa de la Educación Pública y en contra de la Concertación del Bachillerato.

Estos son ejemplos de las más de 20 resoluciones que se han aprobado y que "la FABZ impulsará y exigirá a la nueva corporación el cumplimiento de estas propuestas".

Más allá de ello, también se ha llevado a cabo la asamblea extraordinaria que tenía como objetivo la elección del secretariado.

Así, se ha proclamado a Arturo Sancho, de nuevo, presidente de la FABZ, para los próximos dos años.

Antes de ello, la Asamblea Extraordinaria se ha realizado la renovación de cargos del Secretariado de la FABZ: Ana Isabel Lasierra, de AV. Picarral; Luis Alberto Lorente, de AV. Torrero Venecia; Carmen Turégano, de AV. Parque Bruil; Sara Ballester, de AV. Arrebato; Arturo Sancho, de AV. Madalena; Jorge Navarro, de AV. Valdefierro y Eva Ramos, de AV. Parque Goya.

Todos ellos formarán el nuevo Secretariado junto a los elegidos el año pasado: Raúl Gascón, de AV. Barrio Jesús; Sergio Muñoz, de AV. Arrabal; Mª Pilar Martínez, de AV. San Gregorio y; Olga Sancho, de AV. Barrio Jesús.

Para terminar la Asamblea, el acto de clausura ha sido realizado por Dª Pilar Cortés Bureta, Concejala Delegada de Distritos y Presidenta de la Junta Valdefierro-Oliver, lugar en el que la hemos celebrado.

Además, han asistido al acto los concejales Ana Becerril, del Grupo Municipal del PSOE; Suso Domínguez del Grupo Municipal de ZEC; así como Chuaquín Bernal, Presidente de Chunta Aragonesista Zaragoza; Javier Rodrigo del Grupo Municipal PP; Julio Molina Barthe, de la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales), y Félix Moreno de CAVA (Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón).