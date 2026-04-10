Horeca confirma que los hoteles de Zaragoza estarán al completo este mes de abril: "Llegaremos al 95% de ocupación"

El mes de abril no da tregua. Hace tan solo una semana, las calles de Zaragoza vibraban al ritmo de las procesiones de Semana Santa y del movimiento de todos los turistas que visitaron la capital aragonesa.

Sin embargo, la actividad de este mes solo acaba de empezar, y los hoteles lo están notando sin duda. Así lo ha contado esta mañana Antonio Presencio, presidente de la Asociación de Hoteles de Zaragoza y Provincia, Horeca Hoteles.

"La semana del 13 al 19 de abril tenemos una previsión de ocupación del 90%. Destacan la noche del jueves y el viernes, en las que llegaremos al 95% de ocupación", ha afirmado el presidente.

Con estas cifras, se consigue superar con creces los datos de 2023, que fueron de un 77% de ocupación, y también los del 2021, año en el que se llegó al 86%.

Y es que la semana que viene tendrán lugar en Zaragoza una gran cantidad de eventos.

Todo empezará el martes 14 con The Wave, el evento tecnológico más importante de la comunidad. Continuará con la feria Smopcy y la Final Six de baloncesto femenino, que darán inicio el miércoles.

Además, este domingo 12 de abril también se celebra la Man-Filter Maratón de Zaragoza. "Los hoteles también acogerán esta cita. Este fin de semana estaremos en un 72% de ocupación", ha contado.

"Nuestro propósito es contribuir a que todas las acciones que se planifiquen en la ciudad salgan lo mejor posible. Y, sobre todo, conseguir que Zaragoza y Aragón sean destinos muy bien considerados", ha expresado Presencio.

Con toda esta actividad, se estima que el porcentaje de viajero nacional será del 80%, y el internacional, llegará al 20%, siendo los más presentes "el turista francés, el inglés, el italiano y el estadounidense".

Antonio Presencio ha hecho hincapié en que la celebración de estos eventos "ayudan a consolidar Zaragoza como destino", lo que sin duda es uno de los objetivos de la asociación.

Impacto en Zaragoza

El precio medio de estancia está entre 90 y 120 euros por noche, dependiendo de las condiciones del establecimiento. "Nos regimos por la ley de la oferta y la demanda", ha explicado Presencio.

Esto, por supuesto, viene influido por la gran concentración de eventos en un mismo periodo de tiempo. Como ha explicado Presencio, "si hubieran estado más distribuidos, seguramente los precios serían menos elevados".

Se estima, además, que estas altas cifras de ocupación tendrán su propio impacto en la ciudad. También en la contratación, sobre todo cuando las reservas se distribuyen de manera homogénea para poder anticiparse con tiempo.

"Nuestro propósito precisamente es generar riqueza, no solamente en las empresas, sino también en los trabajadores", ha añadido.