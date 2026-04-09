El Parque de Atracciones no podrá abrir hasta que la empresa entregue un plan de apertura para la temporada

Hasta nuevo aviso, el Parque de Atracciones no podrá realizar ningún evento hasta que no haga público al Ayuntamiento cuál es el plan de apertura para esta temporada.

Así lo ha señalado el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, este jueves, asegurando que el Consistorio "a día de hoy desconoce cuáles son los compromisos cerrados por la empresa". Eso sí, ha asegurado que con la orden de continuidad "no debería haber ningún impedimento para que se lleven a cabo".

Fue la semana pasada cuando el propio concejal anunció la existencia de una cláusula en el pliego que "obliga" a la concesionaria anterior (Parque de Atracciones de Zaragoza) a continuar al frente del complejo.

No obstante, para poder poner en marcha las instalaciones Lorén asegura que primero se deben de dar una serie de pasos: "La empresa debe entregar un calendario de los eventos programados y tiene que hacerse una inspección de que las atracciones son seguras".

Ha asegurado que se trata de un procedimiento normal y que, ya en ocasiones anteriores, "se ha llevado a cabo". "Como todos los años, antes de abrir, debe hacerse una revisión de las atracciones para confirmar que no hay riesgo a terceros. Algunas de ellas ya han pasado la inspección y la empresa las tiene que entregar con el calendario de actividades", ha explicado.

El edil ha asegurado que, una vez Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ) remita "en cuestión de días" los documentos, el requerimiento por parte de los técnicos del Ayuntamiento será "inmediato".

¿Cómo se ha dado esta situación?

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? El conflicto está, principalmente, entre los dos socios de la futura concesión: por un lado, la empresa argentina Fénix Entertainment, que tiene el 80% de la sociedad, y por otro, la empresa Parque de Atracciones de Zaragoza, de la familia Morte, que cuenta con el 20%.

La situación comenzó a tensarse al descubrirse que esta última está en preconcurso de acreedores. Dato que la empresa argentina, supuestamente, desconocía antes de formar la sociedad.

Más allá de esto, los problemas vienen también al no conseguir cerrar un acuerdo sobre el valor de las atracciones que Parque de Atracciones deberá ceder a la futura concesión (de la que forma parte).

A todo esto se suma la complicada situación que sobrepasan los 81 empleados, quienes se enfrentan a un ERTE de más de 100 días. Según señalaron este miércoles desde CCOO, las negociaciones con PAZ finalizaron sin acuerdo.

Es decir, la empresa mantendrá las mismas condiciones iniciales de suspensión temporal de trabajo. Así, la plantilla será llamada en "días sueltos" para ocuparse "únicamente de la parte de hostelería" así como de la parte de seguridad, pues "la intención que han trasladado es la de intentar abrir alguna atracción".

Este jueves se celebrará una asamblea de trabajadores en la sede de CCOO, en la que sobre la mesa está la posibilidad de protestas.