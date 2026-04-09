Se buscan vecinos: un estudio revela que hay más de 600 viviendas vacías que se podrían alquilar en las Cinco Villas

En Aragón hay viviendas vacías; en concreto, en la Comarca de las Cinco Villas hay más de 600 que podrían ponerse en alquiler.

Esto se sabe gracias a los resultados del proyecto ‘Vive en Cinco Villas’, que impulsa Adefo Cinco Villas con la financiación de la Comarca de Cinco Villas.

Acaba de terminarse el estudio, titulado ‘Del vacío a la oportunidad’, realizado sobre el parque de vivienda existente en la comarca; y entre los datos relevantes que arroja el estudio está que en la Comarca hay 699 viviendas vacías en 28 municipios cincovilleses, que son los que participan en el estudio de los 31 que componen la comarca cincovillesa.

Además, la zona cuenta con 1.629 viviendas principales de alquiler, de las que 505 están en pueblos ‘grandes’.

Otro dato significativo es que, de las viviendas vacías, algo más del 56% está en mal estado o requiere adecuación y un 15% se encuentra en estado de ruina, lo que dificulta mucho el proceso de habitabilidad, dado el alto coste que conlleva.

Es por ello por lo que, en la comarca de las Cinco Villas, la principal barrera “es la dificultad de acceso a vivienda disponible y habitable, motivada en gran medida por el estado de los inmuebles y por la escasa oferta, especialmente en régimen de alquiler”, indica el presidente comarcal, Santos Navarro.

Si bien, este régimen es más frecuente en municipios muy pequeños o pequeños de la comarca (21,5 %), frente a los grandes (12,5 %).

Diferencias poblacionales

En la Comarca de Cinco Villas hay 31 municipios, pero tan solo tres concentran la población. Uno es Ejea de los Caballeros, con 17.000 habitantes; le sigue Tauste, con unos 8.000; y, en tercer lugar, está Sádaba, con 1.300 habitantes. Después está el resto, que tiene menos de 1.000 habitantes, siendo el 70 % menores de 400 habitantes.

El norte de la comarca es el que más vivienda vacía presenta (un 18,7 % del total); el centro-sur supone un 8 %, según el estudio realizado.

Mapa de las Cinco Villas. Wikipedia

En este sentido, también hay que destacar que el norte de la comarca y los municipios pequeños presentan una situación más complicada, ya que poseen menos viviendas principales, más viviendas vacías y mayor número de ellas en estado de ruina, lo que supone un reto para la repoblación por el alto coste de rehabilitación, pero también una oportunidad de dinamización y de atraer pobladores a estas zonas.

En total, el 56,10 % de las viviendas visitadas se encuentran en mal estado y requieren grandes intervenciones para ser habitables; un 27 % de las viviendas se encuentra en estado de ruina. De ellas, el 15 % requiere una intervención completa para convertirse en habitable, aumentando al 25 % en el norte de la comarca y en los municipios más pequeños.

Este trabajo ha sido posible gracias a un método basado en la intervención directa y personalizada, algo que desde Adefo Cinco Villas consideran “determinante” para el buen resultado del proyecto.

Así, el número de propietarios localizados ha sido de 86, de los que 10 viviendas se han descartado por uso familiar. De estos propietarios, el 54% manifestó su interés por poner estas viviendas en alquiler, mientras que un 46% indicó que prefería la venta.

Gracias a este proyecto, 22 viviendas se han sacado al mercado en régimen de alquiler, a las que se sumarán otras tres actualmente en reforma y 11 más que se han incorporado al mercado como venta.

Con todo, “el programa ‘Vive en Cinco Villas’ se ha consolidado como agente estructurador del mercado de alquiler: el 93% de la oferta de vivienda de alquiler disponible en las 28 localidades objeto de estudio depende de la intermediación del programa, evidenciando que el mercado rural no genera oferta estructurada sin apoyo institucional”, indican desde la entidad.

Junto al parque privado de viviendas se encuentra el municipal, que registra un alto grado de ocupación.

Así, de las 77 viviendas municipales existentes en la comarca, 67 están ocupadas y el resto no lo están, fundamentalmente “por cuestiones de tipo administrativo”, apunta el estudio.

A ellas se suman 51 viviendas más que están en proceso de rehabilitación o construcción, lo que supone un aumento del 66 % de la oferta de vivienda pública de alquiler a corto y medio plazo.

El programa ‘Vive en Cinco Villas’ ha puesto de manifiesto que el mercado de alquiler de viviendas en la comarca no se dinamiza por sí solo, sino que, gracias al estudio y la intermediación, se puede estructurar y, para ello, es imprescindible el apoyo institucional. De ahí que la comarca haya financiado este programa con 50.000 euros.

En 2025, este programa registró 116 solicitudes de vivienda, orientadas mayoritariamente al alquiler (en un 97 %). En cuanto a los demandantes de vivienda en la zona, los perfiles se orientan especialmente a la hostelería, industria, ámbito sociosanitario, sector agrario y oficios.

De estas solicitudes, 53 avanzaron, pero más de la mitad se desestimaron por incumplir alguno de los requisitos exigidos, como no poseer carné de conducir (en el 68 % de los casos) o permiso de residencia o trabajo (en un 32 %).