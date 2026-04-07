Zaragoza Florece regresa a la ciudad del 21 al 24 de mayo: estas son todas las actividades y conciertos

Zaragoza Florece celebrará del 21 al 24 de mayo su sexta edición, un festival que se ha convertido en una de las grandes citas culturales y turísticas del país y que el pasado año reunió a más de 360.000 visitantes, consolidándose como un referente nacional e internacional del arte floral contemporáneo.

En 2026, el evento vivirá un hito especialmente simbólico: la recuperación entre sus espacios del Jardín Botánico "Francisco Loscos", un rincón emblemático, ligado a la memoria viva del Parque Grande José Antonio Labordeta, que ha sido recientemente renovado y que aspira a convertirse en el corazón vegetal de la ciudad, así como en punto de encuentro para la ciudadanía durante todo el año.



Bajo el concepto creativo "El jardín que imaginamos", el festival propone un recorrido artístico en el que distintos creadores florales reinterpretarán la relación entre naturaleza, ciudad y creatividad.

Cada instalación será concebida como una obra única que dialogará con el entorno y con el público, transformando los espacios del parque en un gran museo al aire libre. La propuesta reunirá a destacados artistas florales de ámbito nacional e internacional, junto a profesionales emergentes y colectivos locales que aportarán nuevas miradas al lenguaje floral contemporáneo.

Durante cuatro días, Zaragoza Florece ofrecerá una programación diversa y abierta a todos los públicos, en la que el arte floral convivirá con la música, la gastronomía, las actividades familiares y las experiencias participativas.

El festival mantendrá espacios ya consolidados, como el Mercado de las Flores, donde el público podrá descubrir y adquirir productos vinculados al mundo vegetal; la zona gastronómica, con una ampliada oferta de foodtrucks; y la zona de descanso y música en directo, pensada para disfrutar del ambiente en un entorno natural privilegiado.

A estas propuestas se sumarán iniciativas dirigidas a públicos específicos, como el espacio infantil Ecokids, que vuelve tras el éxito de ediciones anteriores con actividades centradas en la educación ambiental y el aprendizaje a través del juego. También se desarrollarán demostraciones florales en directo a cargo de los artistas participantes, acercando al público sus técnicas, procesos creativos y formas de entender el arte floral.



Natalia Chueca ha destacado en la presentación de esta nueva edición del Festival que "Zaragoza Florece es ya un símbolo de nuestra ciudad, un festival que nos proyecta al exterior y que demuestra la capacidad de Zaragoza para unir cultura, naturaleza y talento creativo".

La alcaldesa ha subrayado también que "la inauguración del Jardín Botánico marca un antes y un después: es un espacio íntimamente ligado a Zaragoza y cuya recuperación refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, la belleza urbana y la calidad de vida".

Además, ha señalado que "cada edición supera a la anterior, y este 2026 volverá a mostrar que Zaragoza sabe celebrar la vida en comunidad y atraer a miles de visitantes que disfrutan de un festival único en España".

Un recorrido ampliado

La edición 2026 contará con la participación de destacados maestros florales nacionales e internacionales, entre ellos Nicu Bocancea, Casa Protea, Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Beroy, Clara Sanz, Carles J. Fontanillas, Carlos Curbelo, Zaragoza Dinámica y la Asociación de Floristas de Aragón.



Sus intervenciones ocuparán espacios emblemáticos del parque, desde la Escalinata del Batallador hasta la Fuente de Neptuno, pasando por el Puente de los Cantautores, Los Puentes de la Avenida Bearneses, La Calle Isabel Zapata Marín, el Pozo, el Cupresal, el Invernadero, la Pajarera o el Monumento a la Exposición Hispano- Francesa.

Entre las novedades de este año destaca La Placita by Enbotella, un espacio experiencial situado en el Monumento a la Exposición Hispano-Francesa que contará con programación musical propia y con marcas invitadas -Vinica Gin, Solare Spritz-Mionetto, Anayon, Basserat de Bellefon y Laus- que ofrecerán actividades y propuestas de valor añadido. Su ubicación estratégica lo convertirá en un punto de encuentro natural dentro del recorrido del festival.

El Jardín Botánico "Francisco Locos", completamente renovado, se incorporará por primera vez como espacio protagonista. Acogerá actuaciones musicales y propuestas artísticas que dialogarán con la botánica, reforzando la dimensión cultural del festival y ampliando su recorrido hacia nuevas zonas del parque.

Zaragoza Florece mantiene su apuesta por un festival abierto, diverso y pensado para todos los públicos. El Mercado de las Flores, ubicado en el Paseo San Sebastián, volverá a reunir a floristerías y negocios locales que ofrecerán productos florales y decorativos en un entorno lleno de color y fragancias.



Frente a él, la zona gastronómica contará con 20 foodtrucks que ofrecerán propuestas culinarias variadas, desde cocina internacional hasta productos locales y opciones saludables. La Zona Picnic, situada junto al escenario principal y al set de DJs, será de nuevo uno de los espacios más concurridos, un lugar para relajarse, disfrutar de la música y compartir el ambiente del festival.

Los más pequeños tendrán su propio espacio en EcoKids, con actividades educativas sobre sostenibilidad, talleres de compostaje, juegos y espectáculos infantiles. Además, los maestros florales realizarán demostraciones en directo en la Nueva Arboleda, acercando al público sus técnicas y procesos creativos.



Allí, los escolares aprenderán a hacer compost y descubrirán su gran utilidad junto con la Señora Gus y el Señor Mic. Como novedad, este año, se incluye en la zona de talleres "EcoJUNIOR" (para más de 9 años), para la que también será necesaria inscripción previa.

Programación musical

Las actuaciones musicales y otras actividades se repartirán entre los distintos espacios del Parque Grande, aunque el Escenario Principal (ubicado, como el año pasado, cerca del CDM Perico Fernández (Salduba) será el que acoja a las principales figuras. Entre los nombres confirmados están Vera GRV, Arey, Vreno YG, Mediterráneos, Poetas de Calle, Prospekt Mira, Rosín de Palo, Pared con Pared y La Carrera.



En la Zona Picnic sonará la música de Álvaro Subías, Andrea Arribas, Erik Romero o Hugo Irigoyen, mientras que en escenario de la Escalinata del Batallador se contará con la Asociación de Tango El Garaje, L'Asia, Alma de Cántaro, Lord Beyron y Hotel de Marte.



En el Puente de los Cantautores podremos escuchar a Jack Wish, Rita Baztán, Jara de Miguel y Aman de Tu. No faltarán tampoco a su cita, pensando en el público familiar, Las Tribus del Parque, Almozandia Teatro y Bombea!.