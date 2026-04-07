Una "profesional de la estafa" tima a un zaragozano con el concierto de Leiva: 150 euros por 3 entradas que nunca vio

Cartel del concierto de Leiva con los anuncios de las entradas. E. E.

Eduardo [nombre ficticio] tardará tiempo en olvidar el último concierto de Leiva en Zaragoza, pero no por su música, sino por haberse cruzado con Miriam, una "profesional de la estafa" que le engañó y le robó 150 euros. Y no fue el único: la mujer acumula una decena de condenas en media España, una "auténtica pieza" que este martes está llamada a juicio.

El protagonista de esta historia no pudo conseguir su entrada en tiempo y forma. ¿Y qué hizo? Acudir, como muchos, a una conocida plataforma 'online' para ver si quedaba alguna en la reventa. Allí encontró un anuncio que no podía tener mejor pinta: 150 euros por tres pases para ver al cantante en pista el 12 de octubre en el pabellón Príncipe Felipe.

Originalmente costaban 45, pero en el propio anuncio se explicaba que no se vendían más caras porque su dueña finalmente no iba a poder ir. Ella misma instaba a los interesados a contactarla a través de Whatsapp, y eso es lo que hizo Eduardo.

Entonces, Miriam -nombre que también resultó ser falso- le dijo que le iba a solicitar por Bizum los 150 euros a través de su cuenta de Sportium, un portal de apuestas que la mujer utilizaba como 'banco'. A cambio, ella se comprometía a modificar la dirección de correo desde la que había comprado las entradas para que pasasen a ser propiedad del que terminó siendo su víctima.

Los pases, cuenta él mismo, no se envían nada más adquirirlos, sino que llegan al email 48 horas antes del concierto. Eso lo sabía porque ya había visto al cantante con anterioridad. Pero esta vez, la jugada no le pudo salir peor.

Pese a haberle hecho llegar capturas de pantalla convincentes, algo no terminaba de cuadrar. Los problemas empezaron cuando vio que pasaba el tiempo y no había noticias sobre el cambio de titular. Entonces, ya temiéndose lo peor, se puso en contacto con Miriam.

Sus sospechas no tardaron en confirmarse. Fue ahí cuando decidió poner el caso en manos de la Policía Nacional. Antes de interponer la denuncia dio una última oportunidad a la mujer. Le dijo que estaba a tiempo de devolverle el dinero, pero lejos de recibir una disculpa, lo que recibió fueron... burlas.

"Se rio de mí. Me dijo que al ser menos de 400 euros era un delito leve, que me iba a costar más el abogado que el dinero que podría recuperar. Sabía perfectamente lo que hacía", lamenta.

Tanto es así que, según pudo descubrir posteriormente, la mujer está siendo investigada por varios juzgados y acumula una decena de condenas en Oviedo, Salamanca, Palma, Madrid o Santander por hechos similares. Y no solo eso, sino que actúa con su pareja.

De Miriam a Raquel

La cosa no quedó ahí, ya que el anuncio, que 'Miriam' borró poco después de que se descubriera el engaño, volvió a ser publicado con otro nombre. Entonces, la mujer que ofrecía las entradas era un tal Raquel, pero el número de teléfono era el mismo.

Se trata de un móvil que empieza por 621 y que muchos se han aprendido a la fuerza. Basta con buscarlo en páginas web antispam para comprobar que acumula cientos de búsquedas y al menos una decena de denuncias.

El 'modus operandi' es siempre el mismo: aprovecharse de la 'escasez' de entradas en conciertos de grandes artistas como Quevedo o festivales como el Sonorama para 'hacer caja' a costa de quienes se ven abocados a la reventa.

Conscientes de que pocos llevan el caso ante la Justicia por la 'escasa' cantidad del botín, Miriam y su pareja actuaban con total impunidad. Tanto que daban su nombre, su DNI y su teléfono para contactar por WhatsApp sin ningún problema.

En este tiempo habrían acumulado más de 15.000 euros. Así lo refleja, al menos, su propia cuenta de Sportium, utilizada para las estafas.

Denuncias en la red

Los comentarios sobre esta peculiar pareja se cuentan por decenas. "ESTAFADORES DE ENTRADAS!!! Margaret y Francisco Javier, mucho cuidado que tengo vuestras fotos y lo difundo", dice uno de ellos. "Cómo me gustaría que el karma le ponga en su sitio.... Espero que la Policía le pille y la trinche", se lee en otro. "Un estafador de manual, usa el teléfono 623 937 257. Buscaba entradas para concierto Manolo García en Granada, me empezó a decir que era un regalo para su padre que no podía ir, me mostró la entrada y se notaba a leguas que era falsa, cuando me dijo que me la vendía me pedía mandarle el bizum a este otro teléfono de su supuesta madre", comenta un tercero.

Pese a ser consciente de que difícilmente recuperará su dinero, Eduardo ha querido que su caso no caiga en saco roto, de ahí que haya seguido adelante hasta las últimas consecuencias. "En los próximos meses vienen conciertos importantes a Zaragoza. El propio Leiva estará en el Ibercaja Estadio, está el Vive Latino y no quiero que esto le pase a nadie más", apunta.

Pese a todo, duda de que Miriam vaya a presentarse este martes en el juicio.