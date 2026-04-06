"Aquí el que no corre vuela": el 'running' se convierte en la nueva moda para ligar entre los jóvenes de Aragón

El amor está en el aire. Y no solo porque sea primavera. Lo cierto es que en Zaragoza hay muchas formas de conocer a tu pareja. El abanico engloba desde las más tradicionales, como quedar en un bar a tomar algo, hasta las más novedosas, como hacer deporte.

Precisamente, esta última, parece haberse puesto de moda no solo en la capital aragonesa, sino en el mundo entero. Se trata del 'fiting' (nombre que une 'fit', 'estar en forma' en español, con 'dating', 'tener citas'), la nueva moda para ligar que parece haber llegado para quedarse.

Aplicaciones como Strava -para correr- o Playtomic -para jugar a padel- cuentan con un chat para mantener conversaciones entre usuarios. Hecho que, lejos de servir para compartir experiencias y recorridos, ha provocado que estas nuevas apps comiencen a hacerle frente a otras clásicas como Tinder o Instagram.

Carlota Pérez (nombre ficticio porque así lo ha solicitado), una joven zaragozana apasionada del running, vivió esta situación en primera persona. Todo comenzó cuando un desconocido le escribió a través de Strava tras ver sus entrenamientos.

"Al principio me pareció normal, como alguien que comenta tus kilómetros o tus rutas", explica. Sin embargo, la conversación fue evolucionando: del chat de la aplicación pasaron a Instagram y después al teléfono. Finalmente, quedaron varias veces para correr.

Aunque la historia no fue más allá de un breve encuentro, Carlota reconoce que la experiencia le resultó, cuanto menos, sorprendente. "No sabía ni que Strava tenía chat. Me pareció raro que alguien te escriba sin conocerte solo por tu actividad deportiva", cuenta.

Running clubs

Más allá de las aplicaciones, el fenómeno también se traslada a la vida real. Los llamados 'running clubs' o grupos para correr se han convertido en nuevos espacios de socialización.

Sin embargo, no todos mantienen el mismo espíritu. Según Carlota, algunos grupos han evolucionado hacia dinámicas más cercanas al ligoteo que al deporte. "Hay sitios donde parece más una fiesta para conocer gente que un entrenamiento. Se corre, pero luego hay ambiente de discoteca, de postureo", cuenta.

Aun así, también defiende que existen otros grupos donde el objetivo sigue siendo disfrutar del deporte y compartir una actividad saludable, "sin segundas intenciones".

Desde el punto de vista psicológico, esta tendencia tiene sentido. La psicóloga y orientadora Sandra Vicente explica que cada vez más personas integran el deporte en su vida social, lo que incluye también el ámbito afectivo.

"Estas aplicaciones conectan a personas con intereses y valores similares. La relación surge de forma más natural porque ya existe algo en común", señala.

A diferencia de las aplicaciones de citas tradicionales, el 'fiting' permite conocerse mientras se comparte una actividad real. "Esto puede facilitar conexiones más espontáneas y auténticas", asegura.

Riesgos

Sin embargo, no todo son ventajas. Vicente advierte de ciertos riesgos asociados a esta tendencia. Uno de ellos es que el deporte pierda su función principal y se convierta únicamente en un medio para ligar.

Además, también pueden aparecer comparaciones físicas o de rendimiento. "Puede generar inseguridades si empiezas a compararte con otras personas, ya sea por el físico o por el nivel deportivo", explica.

Por ello, la experta insiste en la importancia de mantener el equilibrio. "Lo fundamental es que la conexión sea genuina y que no se pierda el objetivo principal, que es el bienestar", dice, un consejo que asegura trasladar en los colegios donde trabaja como orientadora, espacios en los que dice haber notado un incremento de este tipo de situaciones.

El auge del deporte, especialmente entre jóvenes adultos, unido a la búsqueda de relaciones más auténticas, ha impulsado el crecimiento del 'fiting'. Desde aplicaciones hasta grupos de running, las oportunidades para conocer gente mientras se hace ejercicio no dejan de multiplicarse.

Lo que antes era simplemente salir a correr, ahora puede convertirse en el inicio de una historia de amor (o lo que sea). Porque ya se sabe que "el que no corre vuela". O, al menos, así lo ve Carlota, que experiencia en el asunto no le falta.