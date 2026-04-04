El luto toma las calles de Zaragoza en un Sábado Santo de silencio con la Procesión de la Soledad

Este Sábado Santo es día de luto y de silencio.

El tambor y el bombo dejan paso al suave tintineo de la campana de las esclavas, única procesión de este día.

Sobre las 11.00 han salido las mujeres de la cofradía de la iglesia de San Pablo. Se han dirigido a la de San Nicolás de Bari, donde se adora al Cristo del Sepulcro.

Después, la comitiva acompañando a la Virgen de la Soledad ha vuelto al punto de salida.

La preciosa imagen de la Virgen va también de negro, sin joyas ni corona. El público que ha sido testigo de la procesión ha guardado un respetuoso silencio acompañando el dolor de María.

El recorrido de la Procesión de la Soledad de las Esclavas pasa por la plaza de San Bruno por las calles Sepulcro y plaza de La Seo. Sube por Don Jaime y Espoz y Mina, sigue por Manifestación, la avenida César Augusto y Torrenueva, regresando de nuevo a César Augusto hasta finalizar en la iglesia de San Pablo.

La jornada del Sábado Santo termina con la celebración de la Vigilia Pascual de la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, esta comenzará a las 21.15 horas en San Cayetano.