Zaragoza pone coto a las plagas con un nuevo contrato: mejoras tecnológicas, refuerzo preventivo y más trabajadores

Zaragoza quiere poner límite a las plagas. En los últimos tiempos se ha conocido de la presencia de ratas en diferentes puntos de la ciudad como el Parque Bruil, Paseo de la Independencia, el Parque de Tío Jorge, entre otros, que el Ayuntamiento de Zaragoza ha actuado sobre ellos.

Otras plagas también preocupan como la de garrapatas en zonas de parques y jardines, o la mosca negra en la ribera del río Ebro a su paso por la capital aragonesa.

Ante esta situación, el Gobierno de Zaragoza aprobó este lunes el pliego del nuevo contrato para la gestión integral de plagas en la capital que aumenta su cuantía a 500.000 euros.

Este contrato, impulsado desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad a través del Servicio de Salud Pública, tiene como objetivo principal reducir la presencia de plagas urbanas -como roedores, insectos, mosca negra o palomas- hasta niveles compatibles con la salud pública y el bienestar ciudadano, mediante una estrategia integral basada en la vigilancia continua y la actuación coordinada en todo el término municipal.

Según ha explicado la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, este nuevo contrato supone un impulso para frenar el desarrollo de estas plagas con la introducción de mejoras tecnológicas y mayor capacidad de respuesta y refuerzo en materia de prevención.

Estas mejoras también incluyen un refuerzo en el alcantarillado y un aumento de medios humanos con nueve profesionales a jornada completa y la introducción de nuevos medios materiales como vehículos sostenibles con el medio ambiente.

En cuestión de nuevas tecnologías, Gaudes ha señalado que supondrá un "seguimiento en tiempo real" mediante una aplicación "que va a registrar toda la actividad en una zona y las incidencias que nos llegan para mejorar el control y el tiempo de respuesta".

Esta herramienta facilitará el control exhaustivo de los trabajos, la verificación de los tiempos de respuesta y el análisis continuo de la evolución de las plagas en la ciudad.

Así, lo que se pretende conseguir es que en un plazo de 24 horas puedan haber dado respuesta al problema, y en el caso de centros educativos y sanitarios una actuación "más rápida". Mientras que en situaciones de urgencia, la intervención podrá realizarse en un plazo máximo de una hora.

Desde el punto de vista ambiental, el nuevo servicio refuerza el uso de métodos más sostenibles y seguros, priorizando soluciones ecológicas y reduciendo progresivamente el empleo de productos químicos, siempre bajo criterios técnicos y de seguridad. Además, se establecen protocolos estrictos para la utilización de biocidas, con control municipal previo y seguimiento de su eficacia y seguridad.

Además de responder a avisos e incidencias, se refuerzan los programas planificados para anticiparse a la aparición de plagas, una de las principales mejoras del contrato.

Entre ellos destaca el programa de desratización del alcantarillado, que contempla actuaciones preventivas periódicas -dos veces al año- en una red de más de 33.000 registros, así como intervenciones programadas en parques, jardines y edificios municipales.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha subrayado que "este nuevo contrato, con un importante incremento presupuestario, supone un nuevo esfuerzo municipal para mejorar la salud pública y la calidad de vida en Zaragoza, con más medios, más prevención y mejores herramientas de control".

Asimismo, Gaudes ha apelado a la implicación ciudadana: "Es fundamental la colaboración de todos los vecinos y vecinas para mantener la ciudad limpia, con acciones tan sencillas como no alimentar a los animales en la vía pública o depositar correctamente los residuos dentro de los contenedores. Solo así podremos limitar de manera eficaz la presencia de plagas como roedores o palomas".

El ámbito de actuación del contrato abarca toda la ciudad, incluyendo la red de alcantarillado, parques y zonas verdes, solares municipales, edificios públicos y márgenes de ríos. También contempla intervenciones en espacios privados cuando exista un riesgo para la salud pública, siempre bajo supervisión municipal.

Tratamiento contra garrapatas

A partir del próximo lunes, 6 de abril, el Instituto Municipal de Salud Pública pondrá en marcha su habitual campaña de tratamiento preventivo frente a la aparición de garrapatas en parques y zonas caninas.

Este año, teniendo en cuenta que la lluviosa primavera ha hecho crecer antes la vegetación en algunas zonas, se ha adelantado la fecha real de los tratamientos. Éstos se van a llevar a cabo de forma progresiva en unos cuarenta espacios de la ciudad.

Los trabajos de desinsectación se realizan en puntos acotados y debidamente señalizados que se deben respetar.

Desde el Consistorio recomiendan a los propietarios de mascotas que extremen la precaución si pasean por las proximidades de zonas recién tratadas y eviten que los animales accedan a esos espacios.

Aunque la gran mayoría de las picaduras suele ser inofensiva, la garrapata puede ser vector de transmisión de enfermedades y suele aparecer cuando llega el calor. Para prevenir su proliferación, el Instituto Municipal de Salud Pública ha reforzado en los últimos años estos tratamientos preventivos.

Así lo ha recordado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, que ha destacado que "con esta campaña, que se va a desarrollar durante al menos este mes, los dueños de perros van a poder pasear y disfrutar de los parques con mayor tranquilidad".

En algunos de estos parques, debido a su extensión, se trabajará en diferentes momentos hasta el mes de mayo o principios de junio.