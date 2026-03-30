Dormir en Zaragoza en Semana Santa cuesta más que un hotel de lujo en las Maldivas: hasta 1.251 euros por tres noches

La Semana Santa en Zaragoza, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, cada vez tiene más fama.

Además de las 53 procesiones que recorren la ciudad, la ciudad cuenta con una rica oferta cultural, gastronómica y de ocio, diseñada para zaragozanos y visitantes que estos días llenan hoteles, restaurantes y terrazas.

No es casualidad que esta sea la segunda época del año con mayor actividad turística, solo superada por las Fiestas del Pilar.

Según un estudio de la Universidad de Zaragoza, la Semana Santa genera más de 61 millones de euros para la ciudad.

Una cifra que da contexto al fenómeno de precios que ha convertido al centro de Zaragoza en una zona dorada para los alojamientos turísticos.

Y es que, reservar un apartamento turístico en la ciudad para los días Santos puede llegar a costar más de 400 euros la noche. Lo que podría alcanzar más de 1.000 euros pernoctar de jueves a domingo.

Estas son, al menos, las ofertas que quedan disponibles en la plataforma de Booking a pocos días del puente. Por ejemplo, un apartamento en la calle Conde Aranda cuesta 1.231 para las tres noches del puente.

Este cuenta con cuatro dormitorios, siete camas y tres baños en una superficie de 170 metros cuadrados. Además, hay parking disponible y terraza para ver las procesiones que pasan por la zona, como el Vía Crucis de la Oración del Huerto (Miércoles Santo), la procesión del Santo Entierro y varias del Viernes de Dolores y Jueves Santo.

Eso sí, el precio se iguala a un viaje a las Maldivas a un resort de cinco estrellas. El Villa Nautica Paradise Island, por ejemplo, cuesta 910 euros para las tres noches y con pensión completa. Un destino muy cotizado por sus espectaculares aguas cristalinas y su naturaleza.

Más de 700 años de historia

Aunque nada tiene que ver el sentimiento, el arte y la fe que mueven los días santos en la capital de Aragón. La Semana Santa de Zaragoza cuenta con más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su singularidad y más de 16.000 cofrades.

Pero lo que realmente hace de la pasión un acontecimiento peculiar y diferente es precisamente su sonido. Más de 4.000 bombos y tambores acompañan los pasos y procesiones por toda la ciudad, haciendo vibrar a ciudadanos y visitantes venidos de todos los rincones.

Si bien es cierto que son muchos los que sueñan con pasar unas vacaciones en un resort de cinco estrellas, nada se puede comparar a la devoción que mueve la Gran Semana en Aragón y España.

Y no son todos apartamentos de grandes cifras. Los hay algo más 'económicos', teniendo en cuenta las fechas que son. Como un apartamento turístico en la calle del Coso que, para las tres noches, tiene un precio de 814 euros.

Cuenta con una habitación para dos adultos pero, de nuevo, se trata de un piso con vistas a la calle por donde estos días el redoble del tambor hará temblar la emoción de la gran mayoría.