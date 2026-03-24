La Semana Santa de Zaragoza provincia presume de personalidad y tradición: 12.300 cofrades y 60 cofradías

Tradición y mucha personalidad. Así se ha presentado este martes la Semana Santa de Zaragoza provincia bajo el lema 'El latido de la tradición' que recoge a 13 municipios en los que su Semana Santa como Interés Turístico de Aragón.

El Palacio de Sástago ha sido testigo de esta presentación por la Diputación Provincial de Zaragoza en la que han estado presentes las cofradías de cada municipio para destacar sus "tradiciones más significativas" y ha comenzado al ritmo del tambor y el bombo.

"La Semana Santa de cada uno de los municipios tiene una personalidad propia, con una tradición, arraigo histórico y participación popular importante", ha señalado la diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín.

Por ello, Palacín ha destacado el esfuerzo que desde los municipios se realiza para que "la tradición se mantenga viva a lo largo de todos los años". Por ello, ha hecho énfasis en el trabajo no solo de instituciones y ayuntamientos sino también de las parroquias, cofradías y asociaciones.

No es para menos ya que la Semana Santa moviliza a más de 12.300 cofrades pertenecientes a más de 60 cofradías, hermandades y asociaciones.

Además, la diputada delegada de Turismo ha resaltado el atractivo de esta celebración por el "valor intangible" de sus retablos, tallas y los sonidos y escenografías que elaboran y muestran las cofradías.

Por todo ello, Palacín ha querido transmitir que el acto celebrado sirve también como un "sentido homenaje a todas aquellas personas que forman parte de estas cofradías y que año tras año han permitido que la tradición se mantenga viva".

Así, ha aclarado que el acto no buscaba ser "ni un acto competitivo, ni comparativo, ni entre las demás Semanas Santas, ni tampoco con la ciudad de Zaragoza o con la ruta de Tambor".

Nueva incorporación

La presentación de la Semana Santa de Zaragoza provincia ha resultado ser el mismo día que en el BOA se ha reconocido al interés turístico de la Semana Santa de Épila.

El municipio se une a las ya nombradas Alagón, Ateca, Ariza, Calatayud, Caspe, Ejea de los Caballeros, Épila, Fuentes de Ebro, Pinseque, Tarazona, Tauste, Torrijo de la Cañada y Used.

Su alcalde, Jesús Bazán, ha declarado que el reconocimiento ha sido recogido con "honor y orgullo" que resulta ser "un premio al trabajo de todos".

"Una Semana Santa diferente que tiene sus singularidades que otros sitios no", ha detallado Bazán. Entre esas peculiaridades ha destacado el Encierro del Alcalde que es "una tradición única en España que reconoce la buena relación y buena labor".

Así, el edil de Épila ha invitado a todos a que "vengáis a ver una Semana Santa que tiene una antigüedad del siglo XVII".

El latido de la tradición

Se trata de la primera vez que la Semana Santa de la provincia se ha presentado en Zaragoza capital. Desde la Diputación de Zaragoza buscan potenciar las celebraciones de sus municipios como una propuesta turística y cultural de primer interés tanto para los zaragozanos y las zaragozanas como para el resto de los aragoneses y las aragonesas.

Por ello, el acto de esta tarde marca también el pistoletazo de salida de una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales con el lema "Semana Santa en Zaragoza provincia: el latido de la tradición" que busca expandirse y crear una marca alrededor de esta celebración, según ha expresado Palacín.

La campaña se centra en el concepto del "latido", una idea que simboliza tanto el estruendo de tambores y bombos como el pulso vital de los pueblos de la provincia que viven estas celebraciones de forma muy singular, ofreciendo un mapa de sensaciones que va desde el drama barroco hasta el silencio más solemne.