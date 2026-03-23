Vuelve la procesión infantil de Semana Santa en Zaragoza: participan unos 150 pequeños cofrades

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Este 29 de marzo ya se celebra el Domingo de Ramos y los escolares comienzan sus vacaciones el lunes siguiente.

Sin embargo, los pequeños también quieren participar de la tradición y en el Colegio Escolapias Calasanz se lo ponen muy fácil.

Cada año, la semana anterior a la fiesta religiosa, el colegio celebra una Procesión Infantil. Este año será el 25 de marzo, miércoles, a las 15.30.

Será la decimocuarta edición. Desde 2010, el Colegio Escolapias Calasanz celebra esta Procesión Infantil como una tradición ya consolidada del centro, enmarcada en un proyecto educativo y formativo que acerca a los niños el sentido de la Semana Santa de una manera amable y adaptada a su edad.

A lo largo de estos años, la procesión sólo dejó de realizarse durante la pandemia y el curso posterior, retomándose después con la misma ilusión de siempre.

Tradicional procesión infantil del colegio Escolapias Calasanz.

El recorrido se ha mantenido fiel a su esencia: el alumnado se organiza en dos cofradías, que parten desde dos salidas distintas del colegio (Calle Palomeque y Plaza Salamero) para encontrarse en la Plaza San Roque, donde se realiza el acto del “Encuentro” y la lectura de un pequeño manifiesto. Finalizado el acto, ambas cofradías regresan juntas al interior del colegio.

Los pasos que participan en la procesión son elaborados de forma artesanal y están adaptados al público infantil, con imágenes realizadas mediante muñecos.

Su preparación es un trabajo colectivo en el que participan los propios alumnos, acompañados por el personal docente, la comunidad educativa y las familias, que colaboran en la confección de hábitos, peanas, estandartes y detalles ornamentales.

Se trata de una iniciativa con fuerte arraigo en el colegio y su entorno, muy vinculada a la tradición zaragozana de la Semana Santa, con un carácter especialmente amable, familiar y educativo.

Tradicional procesión infantil del colegio Escolapias Calasanz.

Procesionan 150 niños (1º, 2º y 3º Ed.Infantil) acompañados de alumnos y exalumnos de la cofradía del Prendimiento. Asisten en torno a 350 personas entre padres y abuelos.

Por otro lado, el Colegio Escolapias Calasanz organiza por primera vez una exposición con los 16 pasos de Semana Santa elaborados a lo largo de los años por el alumnado de Educación Infantil para su tradicional procesión escolar, que se celebra desde 2010.



La exposición se inauguró el 12 de marzo y podrá visitarse durante dos semanas, en horario de 9.00 a 18.00 hora.