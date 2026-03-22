Zaragoza recauda más de 47.500 euros para las familias con enfermos de Alzheimer con el Mercado de Tulipanes

Los vecinos de Zaragoza han vuelto a conseguir el objetivo solidario que marcó el Ayuntamiento de Zaragoza en la jornada de bienvenida a la primavera, en la que el Mercado de los Tulipanes agotó las existencias de bouquets en la mitad del tiempo estimado de venta.

Las últimas unidades de los alrededor de 6.000 bouquets con 60.000 tulipanes en total se pusieron a la venta tras la colorida inauguración a cargo de la alcaldesa Natalia Chueca, se vendieron poco antes de las 16.30 de la tarde, además de las petunias, que estaban colocadas como ornamento y también se vendieron.

En total, el Mercado recaudó 47.520,27 euros, de los que 47.235 se obtuvieron de la venta floral, además de casi 300 euros de donativos a través de las huchas colocadas en el punto de pago.

Una vez que se acabaron las existencias, gracias a la solidaridad de los vecinos de Zaragoza, la jornada se cerró con el último concierto de piano, epílogo de una jornada pensada para celebrar un evento ciudadano en torno a una causa como es la ayuda a las familias con enfermos de Alzheimer, agrupadas en la entidad AFEDAZ. Esta asociación será la beneficiaria de todo lo recaudado en este mercado

Gracias a esta acción desinteresada, AFEDAZ va a recibir un gran apoyo para la atención integral a las personas afectadas por esta enfermedad y a su entorno familiar. Estos recursos permiten financiar servicios especializados como centros de día, programas de atención domiciliaria y terapias orientadas a mantener la autonomía personal.

Asimismo, se impulsan acciones de apoyo psicológico, social y jurídico para cuidadores, junto con iniciativas de formación y acompañamiento.

La entidad también promueve actividades de sensibilización social y voluntariado, al tiempo que garantiza el mantenimiento y mejora continua de sus servicios e infraestructuras, con el objetivo de ofrecer una atención de calidad y mejorar la calidad de vida de los afectados.

En total, las dos ediciones han permitido recaudar cerca de 80.000 euros para entidades del Tercer Sector a través de la venta de 10.000 bouquets de tulipanes llegados de Ámsterdam.

Este año, la donación para comprarlos ha provenido de Fundación Ibercaja, Urbaser e Industrias Químicas del Ebro.