La Almozara sale a la calle "hartos del abandono municipal" y reivindican más inversiones en el barrio

Vecinos del barrio de La Almozara han salido este domingo a la calle para denunciar lo que consideran un “abandono municipal”.

La protesta ha arrancado a las 12.00 desde el centro cívico, punto de inicio de una marcha marcada por el ruido de silbatos, música y consignas reivindicativas.

Durante el recorrido, los manifestantes han expresado su rechazo a la ubicación prevista para las nuevas piscinas. También han mostrado su oposición a que el proyecto incluya un centro deportivo privado.

Manifestación del barrio de La Almozara, Zaragoza. E.E

Las reivindicaciones han sido diversas. Se han pedido avances en la renaturalización de los patios escolares y mejoras en el carril bici, un punto limpio, así como un refuerzo de los servicios públicos en el barrio. Una gran pancarta destacaba entre la multitud con una exigencia concreta: la reclamación de 10 millones de euros al Tiro de Pichón.

Bajo el lema “¡Hartos del abandono municipal de La Almozara!”, vecinos de todas las edades, mayores, jóvenes, niños y familias, han recorrido las principales calles del barrio coreando su malestar: “Estamos hartos ya del abandono municipal”.

En la movilización ha participado el concejal socialista Guillermo Ortiz, también presidente de la Junta de Distrito de La Almozara. Ortiz ha asegurado que desde su partido “van a seguir apoyando las reivindicaciones de las asociaciones vecinales”.

El concejal ha sido crítico con la gestión municipal. “Estamos hartos de que Natalia Chueca no se fije en el barrio, no haga inversiones y nos abandone”, ha afirmado.

Manifestación del barrio de La Almozara, Zaragoza. E.E

Según ha señalado, tras tres años de gobierno del Partido Popular, La Almozara sigue sin piscinas, sin el quiosco de La Aljafería, sin nuevas zonas verdes y sin avances en la reclamación económica al Tiro de Pichón.

De forma paralela, también a las 12.00, ha tenido lugar otra manifestación en la plaza Sas, en el centro de la ciudad. Convocada por la plataforma 'Zaragoza no se vende', ha reunido a cientos de ciudadanos para criticar el actual modelo de gestión municipal, al que califican de “ciudad espectáculo”, y para exigir una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.

Como consecuencia de ambas protestas, entre las 12.00 y las 13.00 varias zonas de la ciudad han sufrido cortes de tráfico y retenciones. Una vez finalizados los recorridos y leídos los manifiestos, la circulación ha vuelto a la normalidad.