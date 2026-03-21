Zaragoza decreta un día de luto oficial por la mujer asesinada por su pareja y convoca un minuto de silencio

Zaragoza se ha visto sacudida este sábado por un nuevo caso de violencia machista ocurrido en el barrio de Las Fuentes, donde una mujer ha sido asesinada en plena calle.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de la ciudad ha decretado un día de luto oficial y convocado un minuto de silencio para mostrar el rechazo de la ciudad.

En un comunicado oficial emitido en la tarde de este sábado 21 de marzo, el consistorio ha manifestado "la más enérgica condena y rechazo" ante este crimen, subrayando que la violencia machista constituye una grave vulneración de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad, la integridad física y moral de las mujeres.

Asimismo, se ha insistido en que este tipo de violencia afecta a mujeres de todas las edades, contextos y condiciones, evidenciando una de las formas más extremas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Como muestra de duelo y solidaridad, el Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía a participar en una concentración y un minuto de silencio que tendrá lugar este domingo, 22 de marzo, a las 11.30 horas, frente a la puerta principal de la Casa Consistorial.

El acto estará encabezado por la corporación municipal y busca expresar el rechazo colectivo de la ciudad ante este nuevo asesinato machista.

Además, la alcaldesa firmará este mismo sábado el decreto por el que se declara una jornada de luto oficial en Zaragoza. Durante este día, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y se colocará en el balcón principal del Ayuntamiento una pancarta con un mensaje de rechazo a la violencia machista.

Desde el Servicio de Igualdad y Mujer se ha iniciado también el contacto con la familia de la víctima para ofrecer apoyo y coordinar la atención necesaria con otras instituciones y entidades.

El Ayuntamiento no ha sido la única institución en mostrar su repulsa a lo sucedido. La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) también ha emitido un comunicado condenando el asesinato y ha convocado una concentración este sábado a las 19.00 en la plaza de Las Aguadoras, en el propio barrio de Las Fuentes.

El Gobierno de Aragón, por su parte, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este domingo, 22 de marzo, a las 10.30 horas, en repulsa por lo sucedido. La concentración tendrá lugar en la plaza de las banderas, en el acceso al Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico.

La Delegación del Gobierno también celebrará un minuto de silencio mañana domingo a las 11.00 en la puerta de la Delegación por el crimen machista.