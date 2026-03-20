¿Las obras de la avenida Valencia afectarán al arbolado?: esto es lo que dice el Ayuntamiento de Zaragoza

La avenida Valencia se transformará por completo. El Ayuntamiento de Zaragoza comenzó a principios de año la reforma integral de la avenida, unos trabajos que resultarán en aceras más accesibles y zonas peatonales separadas de los carriles de tráfico.

Pero, además, desde el área de Medio Ambiente han previsto un incremento del arbolado y arbustos en la avenida, que hasta ahora contaba con un total de 106 ejemplares.

Según ha podido saber este diario, durante las obras se han retirado 32 ejemplares y se han mantenido 74. Además, tres se transplantarán en otras zonas (actualmente se encuentran en el vivero municipal).

Después de los trabajos se sumarán un total de 58 árboles nuevos, siendo en total 164 ejemplares a lo largo de la avenida.

Serán tres tipos de especies arbustivas las que se plantarán en la zona: morera sin fruto (Morus alba Fruitless), peral de flor (pyrus calleryana) y arce común (Acer campestre).

El proyecto consiste en una reforma integral de 14.000 metros cuadrados y 550 metros lineales desde Tomás Bretón hasta avenida Goya. La empresa adjudicataria será Vialex Constructora Aragonesa, que se impuso en el proceso de contratación pública con una oferta económica de 6.648.000 euros.

12 meses de obras

El plazo de ejecución será de 12 meses y, además de incrementar el arbolado en la zona, también se llevarán a cabo una serie de medidas para la mejora de la seguridad vial. Una de ellas será la creación de dos nuevos pasos de peatones -a la altura del número 24 y en el cruce con la calle Desiderio Escosura- para evitar el cruce por puntos no habilitados.

Además, se instalarán balizas luminosas en los pasos de cebra para proteger a los peatones. Estos aparatos cuentan con sensores que se encienden cuando se aproxima un vehículo, alertando a los peatones.

Una iniciativa que busca reforzar la seguridad vial en una zona donde, precisamente, hace pocos meses falleció un hombre de 77 años tras ser atropellado por un autobús urbano mientras cruzaba con el semáforo en rojo.

Por su parte, el carril bici se trasladará al lado de los números impares de la calle, discurriendo a nivel de acera y separado tanto de los vehículos como de los peatones mediante el parterre vegetal y la línea de arbolado.

Además, la actuación contempla la creación de una nueva plaza arbolada con bancos y juegos infantiles en la confluencia de las calles Juan José Lorente y Fueros de Aragón, donde actualmente hay vehículos estacionados.

También se ampliará la intersección con la calle Tomás Bretón y se renovará por completo el parque infantil existente. La nueva configuración mantendrá los tres carriles actuales (dos de subida y uno de bajada reservado para el bus urbano), pero este último se prolongará hasta la avenida Goya, liberando espacio para la nueva plaza peatonal.

Además, las aceras serán más amplias, se eliminarán obstáculos como postes o vallados.