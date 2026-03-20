¿Los 22 millones de ayudas al transporte en juego?: el PSOE alerta de las "excepciones" en la nueva ZBE en Zaragoza

La nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza ha vuelto a ser tema de debate en el Ayuntamiento. En esta ocasión, ha sido el grupo socialista el que ha alertado de la posible pérdida de los 22 millones en ayudas al transporte debido a las "excepciones" pactadas entre PP y Vox para poder sacar adelante los presupuestos de 2026.

Unos cambios en los que se va trabajar "de forma inmediata", según anunció la alcaldesa Natalia Chueca en febrero, y que consisten en apostar por un nuevo formato vinculado "a episodios de alta contaminación".

El concejal del PSOE, Chema Giral, ha echado mano del último informe de la Cámara de Cuentas para advertir del "riesgo" que asumiría la ciudad en caso de que "algún ciudadano presente un recurso a lo que quieren hacer desde el Gobierno".

"Hagan el trabajo con un poco de rigor", ha exigido durante la comisión de Medio Ambiente y Movilidad celebrada este viernes en el salón de plenos.

Y es que, tal como lo ha señalado el concejal, la ZBE en Zaragoza "ya era muy pequeña y minimalista antes de estas modificaciones, prácticamente todos los vehículos podían acceder". Un argumento que le ha servido también para reprocharles a los de Abascal que, cuando se presentó la primera ordenanza en 2024, "no votaron en contra".

"Me temo que los ciudadanos van a pagar las consecuencias de esta relación tan compleja entre PP y Vox", ha lamentado.

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha asegurado que las ayudas "no corren ningún peligro". Más que nada porque, tal y como lo ha recordado, "la alcaldesa dijo que era una línea roja para llegar a un acuerdo".

"No voy a entrar en divagaciones de por qué Vox votó a favor y ahora quiere modificarla porque no es mi competencia hacerlo. Lo que sí puedo decir es que el Gobierno trabaja para sacar adelante una ordenanza que mantenga las sanciones para cumplir con la ley y no perder los 22 millones", ha declarado.

Una norma que, a su juicio, "es una coerción del Gobierno de Sánchez". En este sentido, ha acusado al partido socialista de querer que los ciudadanos puedan perder estas ayudas: "¿Están contentos? ¿Van a torpedear la nueva ordenanza para que eso ocurra?".

Sobre cuándo estará listo el cambio, Gaudes ha respondido que todavía no se han llegado a "unos acuerdos jurídicos y técnicos" para poder modificar la nueva ZBE "en el camino que se está haciendo" y que será entonces cuando la nueva ordenanza se implante.