CUARTOCIO recibe el Premio MUNICIPIA por su modelo innovador de ocio seguro y participativo

El proyecto CUARTOCIO, el espacio municipal de ocio para la juventud de Cuarte de Huerva, ha sido reconocido recientemente con el Premio MUNICIPIA de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en la categoría "Buenas prácticas en políticas sociales y participación ciudadana".

Este galardón distingue iniciativas promovidas por ayuntamientos y entidades locales que sobresalen por su impacto social y su carácter innovador.​

Este reconocimiento pone en valor una iniciativa que brinda a la juventud un espacio de ocio saludable, inclusivo, gratuito y seguro, concebido para impulsar la participación activa, la convivencia y el desarrollo personal.

Dirigido a jóvenes de 13 a 17 años, CUARTOCIO surgió como respuesta a una necesidad detectada en el municipio: la ausencia de lugares específicos para adolescentes donde relacionarse y crecer en un entorno supervisado y libre de conductas de riesgo.​

A través de una programación diversa que incluye talleres, torneos, actividades temáticas y propuestas culturales, el espacio opera con un modelo participativo en el que son los propios jóvenes quienes colaboran en el diseño de las actividades, reforzando así su implicación y el sentimiento de pertenencia.

Del mismo modo, ha favorecido la colaboración con asociaciones culturales y entidades locales, contribuyendo a dinamizar y enriquecer la vida cultural del municipio.​

El proyecto se ha desarrollado en la gran carpa del Parque Alcalde Jesús Pérez, un espacio municipal cubierto, amplio y versátil, compuesto por un edificio de 126,20 m² y una carpa de 336,28 m², acondicionados para responder a las necesidades del programa y que han permitido recuperar una infraestructura anteriormente en desuso.

El acceso se realiza mediante inscripción gratuita con autorización familiar, lo que facilita la implicación de las familias y refuerza la seguridad del proyecto, y cuenta además con la supervisión de monitores profesionales que garantizan un ambiente seguro basado en el respeto y la convivencia.​

Desde el punto de vista social, CUARTOCIO se ha consolidado como un espacio clave para el desarrollo emocional y relacional de la juventud del municipio. Su impacto se evidencia en la alta participación, en la valoración muy positiva por parte de jóvenes y familias y en la mejora del clima social en Cuarte de Huerva, además de haber contribuido a disminuir los conflictos ligados al ocio no estructurado y a fortalecer el tejido social y comunitario.​

Más allá de su dimensión social, CUARTOCIO refuerza la imagen de Cuarte de Huerva como un municipio moderno, comprometido con la juventud y con unas políticas públicas de carácter innovador. Su diseño replicable y su enfoque preventivo lo sitúan, además, como un modelo de referencia para otras localidades interesadas en impulsar espacios similares.