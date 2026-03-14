Zaragoza celebra su reencuentro con Las Armas en una mañana festiva y de puertas abiertas antes de la reapertura

Los zaragozanos y, especialmente, los vecinos del barrio de El Gancho, han disfrutado de una mañana festiva en torno a la inauguración del Centro Las Armas, tras la intervención en este equipamiento en la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido 250.000 euros en total. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha participado en esta jornada de celebración previa a la reapertura del lunes del espacio enfocado ahora en un centro socioeducativo.

"Me comprometí con vosotros, el año pasado, en devolver la vida a este espacio. Os prometí que volvería a ser motor económico, foco de cultura y vida, lugar de encuentro. Y aquí lo tenemos", ha declarado la alcaldesa. "Porque San Pablo siempre ha sido un barrio con mucha vida, un barrio con carácter, con historia, con asociaciones, con gente comprometida y con una enorme riqueza cultural. Y ese es exactamente el espíritu que queremos que tenga a partir de ahora el Centro de Las Armas: un espacio vivo, abierto y al servicio del barrio. Este centro es vuestro y lo importante empieza ahora: llenarlo de actividad, de cultura y de vida todos los días", ha añadido Natalia Chueca.

Este día de preestreno ha comenzado con la visita de unos 200 ciudadanos, vecinos del barrio y de otros puntos de Zaragoza, dentro de la jornada de puertas abiertas previa a su puesta en funcionamiento, de forma que se ha podido propiciar así el primer acercamiento de los ciudadanos a este nuevo punto de referencia del proceso de regeneración y revitalización en el entorno de San Pablo.

Un pasacalles ofrecido por el Departamento de Folclore de la Escuela Municipal de Música y Danza ha precedido a una actuación musical y coral, como introducción a los momentos formales de presentación oficial de todo lo que va a ofrecer el consistorio a los vecinos de San Pablo.

A continuación, la música en el escenario exterior de todos los estilos ha amenizado la presencia de los asistentes hasta el final de la jornada a las 14.00. Los representantes de las asociaciones de este entorno, vecinales, de comerciantes, centros educativos y el Consejo de Salud, han tenido la oportunidad de recorrer las instalaciones renovadas que reabrirán el lunes a las 8.00.

Funcionamiento de Las Armas

Con una gestión íntegramente municipal a través del Patronato de Educación y Bibliotecas, el Centro Las Armas abre con un horario entre las 8 y las 21.00 de manera habitual, con algunas excepciones en función de los servicios que se prestan. Está previsto que, en torno a 30 personas trabajen en las distintas estancias.

En el interior, Zaragoza Vivienda abre una oficina exclusivamente para el programa ALZA, también acoge la oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y un punto de atención al consumidor. En este emplazamiento también se mantendrá a la iniciativa Made in Zaragoza de emprendedores, cuyos miembros se podrán beneficiar de las estancias multiusos.

En el interior también dispondrá de su nueva sede el Centro Coordinador de Bibliotecas y parte de la Escuela de Música, que se repartirá entre el Palacio de Las Armas y estas instalaciones.

Por el momento, el lunes 16 de marzo abrirá de forma normalizada, de 16.00 a 21.00, la Escuela de Música con sus clases, y otras actividades que realizan. Para garantizar el mejor servicio para los ciudadanos, todos los demás servicios, mientras se finaliza el traslado total, trabajarán sin atención al público de 8 a 15 horas y el Centro Coordinador de Bibliotecas también por la tarde. En las próximas semanas incorporarán ya un horario de atención entre las 10.30 y las 13.30, el Centro Coordinador de 8 a 14 y de 16 a 20 y la Escuela de Música de 16 a 21 horas. La sala de lectura también abrirá durante la mañana y la tarde.

Con la recuperación del Centro de Las Armas, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende darle un papel de refuerzo dentro del proceso de transformación del barrio. Desde que el Gobierno de la Ciudad comenzó las intervenciones necesarias para adecuar estas instalaciones para los usos socioeducativos, con labores en los meses previos de mantenimiento que eran necesarias, ha mejorado y renovado todas las estancias de Las Armas.

Para ello, el consistorio ha sustituido todas las luminarias por leds para un ahorro energético importante, ha eliminado de goteras en el sótano, ha colocado mamparas, ha elevado algunos techos, efectuado nuevas distribuciones de algunos espacios, labores de pintura y la actualización de los estudios de grabación con una renovación de los elementos insonorizantes.

Espíritu cultural

Después de las dos últimas etapas, en las que la música fue el elemento troncal de este equipamiento, el Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá ese espíritu cultural a través de una programación propia de la escuela de música, del Patronato de Educación y Bibliotecas y otros servicios que contribuyan a enriquecer esa cualidad del centro. Por ejemplo, el trabajo con el PICH para encajar ciertos eventos culturales propios, o la Universidad de la Experiencia, descartando el formato de conciertos privados.

Esta última circunstancia entronca también con los valores con los que Las Armas recobra su vida diaria: como centro socioeducativo, todos los colectivos que quieran participar y hacer uso del centro podrán hacerlo, prestando especial atención a las actividades sin ánimo de lucro, de corte educativo y social que tengan un impacto beneficioso para el barrio.

La cafetería

El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Zaragoza anunció que la gestión de la cafetería de Las Armas estará a cargo de la Fundación Federico Ozanam para favorecer así la inserción sociolaboral, una explotación que se realiza a través de la empresa de inserción social de esta entidad, Inserta, como una herramienta de integración sociolaboral.

Ozanam ha contratado a cinco personas para trabajar en este local de hostelería que cuenta con más de 200 metros cuadrados de superficie con zona de cafetería y barra, cocina, almacén y aseos. Se ha establecido una duración de la adjudicación de 10 años, un plazo adecuado para garantizar la amortización de las inversiones necesarias y la estabilidad del proyecto de inserción sociolaboral, sin comprometer la disponibilidad futura del bien para otros usos de interés público.