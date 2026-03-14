Concentración en el centro de Zaragoza para gritar el 'No a la guerra': "Hay que parar a Donald Trump"

Durante los últimos días han tenido lugar concentraciones e iniciativas contra la guerra en Oriente Medio que comenzó hace dos semanas, como ya se llevan haciendo contra la de Palestina o Ucrania. Así pues, este sábado 14 de marzo la asociación ‘Parar la guerra’ ha convocado más de 150 concentraciones en toda España.

Una de ellas ha sido en Zaragoza, donde más de un centenar de personas han acudido a la plaza de España este mediodía para gritar “no” a cualquier guerra.

“Si no se habla de ello no existe, hay que hablar de ello. Hay que demostrar que la mayoría del pueblo estamos en contra, no nos interesa a nadie. Además, esto sirve para concienciar a la gente que pasa”, han defendido dos jóvenes presentes en la concentración.

Una pancarta con el lema “hay que parar la guerra en Oriente Medio” y que no olvida el genocidio de Gaza encabezaba la protesta. En esta se han pronunciado diferentes gritos y cánticos para Donald Trump, Palestina y Gaza, el pueblo iraní o Netanyahu.

Concentración contra la guerra. E.E.

Algunos de ellos han sido “la guerra de Trump, la vamos a parar”, “hay que parar a Donald Trump”, Netanyahu y Trump, genocidas en Gaza, matan niñas en Irán”, “cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza”.

Además, la asociación convocante y algunas de las entidades participantes en la concentración han leído un manifiesto, así como mensajes con la voz del pueblo iraní, quien aseguran “es quien debe elegir su futuro”. “Condenamos al gobierno iraní, pero también el ataque militar de EEUU e Israel. No se puede llevar la democracia y la libertad a través de ataques”, señalaban.

Por otra parte, el PSOE aragonés ha apoyado la concentración y varios representantes del partido han participado en la convocatoria en las tres capitales de provincia de Aragón. “El PSOE dice no a la guerra y hoy decimos no a cualquier tipo de guerra, no a la invasión de Ucrania, no a la guerra de Irán. No somos un partido que apoye las armas y no entendemos la violencia como camino para conseguir absolutamente nada”, ha subrayado el portavoz adjunto del PSOE, Jesús Morales.

En Zaragoza, el portavoz ha criticado que Feijóo y Abascal, como el PP y Vox, digan “no a todo, salvo a la guerra”: “Han estado en contra y han votado no a la revalorización de las pensiones, votan no a medidas de protección social, votan no a la reforma de la jornada laboral y a la subida del salario mínimo, pero ya es lamentable que sean los primeros en decirle Sí a Trump a sus guerras y a sus aranceles”

“Nosotros estamos muy orgullosos de la posición de España, de nuestro presidente y de formar parte de un país que toma medidas y dice “no a la guerra”, ha reiterado Morales.