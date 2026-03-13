El 'escudo' para la protección de víctimas de violencia de género: así es la reestructuración de la Policía Local de Zaragoza

Nuevo paso para la unidad especializada en la protección de víctimas de violencia de género en Zaragoza. El Gobierno de la ciudad ha aprobado este viernes la creación de la unidad que estará formada por nueve agentes de la Policía Local tras el acuerdo de adhesión al Sistema Viogén.

La Unidad Égida, que significa escudo en griego antiguo, tendrá como misión la protección del 30% de las mujeres en riesgo bajo que están dentro del sistema Viogén. Además de aquellas que estén bajo la protección de la Policía Local que suban a nivel de riesgo medio para la no revictimación de las víctimas.

Según ha explicado el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, tras su aprobación se inicia ahora un proceso interno de provisión de puestos de la unidad, así como además de ronda por los sindicatos policiales.

Por ello, esta nueva unidad estará formada por ocho agentes y estará liderada por una mujer que conformará el puesto de intendente.

Sus funciones incluirán el seguimiento personal de los casos, el control de medidas de protección, la coordinación con los servicios sociales municipales y los recursos de atención a víctimas, así como tareas de acompañamiento y apoyo en situaciones de riesgo.

Lorén ha subrayado que la creación de esta unidad supone "un paso importante en el compromiso del Gobierno de Natalia Chueca con la protección de las víctimas y con el refuerzo de la seguridad en la ciudad".

El consejero ha remarcado además que ha sido el "Ayuntamiento regido por Chueca ha decidido dar un paso adelante en la implicación de la Policía Local en la protección de las víctimas". Por lo que ha lanzado un dardo criticando que durante los gobiernos de izquierda "no hicieron nada".

Reestructuración interna

La creación de esta unidad viene además ligada con una reestructuración interna de la Policía Local de Zaragoza para "seguir manteniendo esos parámetros de ciudad segura".

Esto se complementa con la adhesión de los 104 agentes de la nueva promoción que tienen que redistribuir en las unidades del cuerpo policial.

La reestructuración, según ha explicado Lorén, da respuesta a las reivindicaciones sindicales que manifestaban como la unificación de horario nocturno, calendario, efectivos en los barrios y la disolución de dos nuevas unidades.

Dentro de esta reorganización se contempla la supresión oficial de la unidad de Barrios Rurales. Las funciones ya estaban siendo asumidas por los sectores Norte y Sur de la Policía de Barrio y por la Unidad de Seguridad Nocturna (USN) desde el año 2022.

Según ha detallado, el cambio ha permitido comprobar una atención más eficaz y mejor distribuida en el territorio al haber más efectivos disponibles ante cualquier emergencia.

Por otro lado, se suprime la UPAC que se encargaba de mediciones de ruido, notificaciones de expediente de disciplina urbanística y controles de falsificaciones, entre otras.

Las funciones de la misma serán distribuidas entre los agentes de los sectores de la Policía de Barrios y la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO). Esta unidad además consigue un hecho histórico al llegar a su máximo de agentes hasta la fecha.

Refuerzo de la seguridad nocturna

Dentro de esta reorganización se incluye también la modificación del horario del servicio nocturno. Esta medida permitirá optimizar la distribución de los turnos e incrementar el número de agentes destinados a la seguridad durante la noche.

El objetivo es reforzar la presencia policial en las franjas horarias donde se concentran determinadas incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana y la convivencia, mejorando así la capacidad de prevención y respuesta de la Policía Local.

De esta forma, se incrementará un 50% el número de efectivos disponibles para la seguridad en la noche de Zaragoza.

La reorganización incorpora además mejoras en los derechos laborales de los agentes, especialmente en materia de planificación y organización del trabajo.

En concreto, se incluye el calendario laboral del resto de las unidades a las que hasta ahora no contaban con esta regulación específica.

Esta medida se aplicará tanto a la unidad de la Central de Operaciones como a la Unidad de Seguridad e Instalaciones, lo que permitirá mejorar la previsión de turnos, la planificación del servicio y la conciliación de los agentes.

Todos estos cambios organizativos aprobados por el Gobierno de Zaragoza han sido presentados en la Mesa Informativa de la Policía en el que están representadas todas las organizaciones sindicales del cuerpo.

De este modo, el Ayuntamiento ha trasladado a los representantes de los funcionarios el contenido de esta reorganización en el marco del compromiso municipal de mantener abiertos los canales de información sobre las cuestiones que afectan al funcionamiento de la Policía Local.