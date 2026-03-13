Las Armas vuelve a abrir en Zaragoza tras una inversión de 250.000 euros: así son las nuevas instalaciones y sus usos

El Centro Musical y Artístico Las Armas volverá a abrir sus puertas en Zaragoza el próximo lunes ahora como centro socioeducativo. El espacio estará abierto de 8.00 a 21.00, con algunas excepciones en función de las actividades que se lleven a cabo.

Lo ha anunciado así la alcaldesa Natalia Chueca, tras una visita al edificio ya rehabilitado. Los trabajos han tenido una inversión de 250.000 euros y han estado centrados en sustituir toda la iluminación por tecnología LED -con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del inmueble- y en acabar con las filtraciones del sótano, así como la reparación y arreglo de otros espacios.

La gestión correrá a cargo del propio Consistorio a través del Patronato de Educación y Bibliotecas. Está previsto que, en torno a 30 personas trabajen en las distintas estancias.

Usos

Este edificio se destinará a diferentes servicios del Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza Vivienda abre una oficina que se dedicará exclusivamente al programa ALZA, también acoge la oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y un punto de atención al consumidor.

En este emplazamiento también se mantendrá la iniciativa Made in Zaragoza de emprendedores, cuyos miembros se podrán beneficiar de las estancias multiusos.

En el interior también dispondrá de su nueva sede el Centro Coordinador de Bibliotecas, con más de una decena de personas, así como el personal de la Escuela de Música, que se repartirá entre el Palacio de Las Armas y estas instalaciones, además de la posibilidad de incorporar alguna otra figura vinculada al Servicio de Educación.

La redistribución acometida por el Ayuntamiento de Zaragoza para sacar el máximo partido a este edificio ha permitido darle total utilidad al inmueble. Un papel especialmente relevante para lograr conectar al barrio con este equipamiento son las aulas ya construidas en la entreplanta, que se ponen a disposición de actividades formativas de todo tipo que impulse el Ayuntamiento de Zaragoza, con un modelo asimilable al de los Centros Cívicos y con un especial protagonismo de la Universidad Popular.

Por el momento, el lunes 16 de marzo abrirá de forma normalizada, de 16 a 21 horas, la Escuela de Música con sus clases, y otras actividades que realizan.

Todos los demás servicios, mientras se finaliza el traslado total, trabajarán sin atención al público de 8 a 15 horas y el Centro Coordinador de Bibliotecas también por la tarde. Será después de Semana Santa cuando se iniciarán el resto de actividades.

La gestión de la cafetería de Las Armas estará a cargo de la Fundación Federico Ozanam. Este espacio será solidario ya que todos los beneficios serán donados.

La fundación ha contratado a cinco personas para trabajar en este local de hostelería que cuenta con más de 200 metros cuadrados de superficie con zona de cafetería y barra, cocina, almacén y aseos. Se ha establecido una duración de la adjudicación de 10 años.

Apertura de puertas

Pese a que la apertura oficial se dará el próximo lunes, los vecinos podrán visitar las nuevas instalaciones este sábado, entre las 10.00 y las 14.00, en la zona exterior del propio espacio.

Están invitadas a participar todas las asociaciones de este entorno, vecinales, de comerciantes, centros educativos y el Consejo de Salud, que tendrán la oportunidad de sacar provecho de las instalaciones.

La programación comenzará a las 10 de la mañana con la jornada de puertas abiertas que dará acceso a los primeros visitantes de Las Armas, unos recorridos que se mantendrán hasta las 11.30 con grupos de 15 personas.

Así, el personal municipal realizará, durante unos 10 minutos, una exposición de los servicios que se van a prestar durante un recorrido que comenzará en la planta baja, con el salón de actos y los camerinos.

Posteriormente, podrán conocer el Centro Coordinador de Bibliotecas que se sitúa en la primera planta y concluirán su paseo en el sótano 1, donde se encuentran los estudios de grabación de la escuela de música y salas polivalentes.

A las 11.45 se iniciará el acto más festivo con un pasacalles del departamento de folclore de la Escuela Municipal de Música y Danza, a lo que seguirá una actuación musical y coral para dar paso a la presentación oficial del proyecto del Centro Las Armas.

A continuación, la música en el escenario exterior de todos los estilos amenizará, hasta el final de la jornada a las 14.00, esta puesta de largo de un equipamiento desde donde el Ayuntamiento de Zaragoza trabajará de manera directa para mejorar la vida de los vecinos de El Gancho y contribuir a la cohesión social de este barrio.