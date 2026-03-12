Zaragoza redujo su deuda en 36 millones de euros durante 2025: son 50 euros de deuda menos por habitante

El Ayuntamiento de Zaragoza cerró el año 2025 con una deuda de 532 millones de euros, 36 millones menos que en diciembre de 2024, tal y como ha informado la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans. El dato actual de 532 millones incluye la imputación contable del plan de amortización del tranvía (124 millones), que el Banco de España obliga a contabilizar desde hace unos años, de acuerdo a su metodología. Sin este concepto, la deuda de Zaragoza asciende a 408 millones.

El Consistorio zaragozano ha conseguido reducir su deuda en un 36% desde junio de 2019, pasando de 830 millones a los actuales 532, lo que supone un alivio de 298 millones de euros para las arcas municipales. Es decir, el Ayuntamiento ha rebajado su deuda a un ritmo de 3,5 millones cada mes desde mediados de 2019.

La ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes se situó en 2024 en el 67,52%, muy por debajo del umbral del 75% a partir del cual los municipios están sujetos a la tutela financiera de la administración autonómica. En 2025, a falta de conocer la cifra definitiva, la estimación es que se rebaje en varios puntos respecto al año anterior. El Ayuntamiento de Zaragoza logró hace un año rebajar esa ratio del 75%, por primera vez desde 1986, y continúa avanzando así en la mejora de su situación financiera.

La ratio de endeudamiento era del 116% en 2019 y ha ido descendiendo de manera progresiva desde entonces, gracias al proceso de saneamiento de la hacienda municipal impulsado en los últimos años, que ha fructificado además en ahorros millonarios en concepto de intereses.

50 euros de deuda menos por habitante

El alivio de la deuda por habitante es de 50 euros en el último año y, en comparación con junio de 2019, asciende ya a 454 euros por cada persona que reside en Zaragoza.

El Gobierno municipal está conjugando el compromiso con el saneamiento de las cuentas municipales con un refuerzo récord de la inversión, para hacer realidad proyectos de transformación de la ciudad y mejoras en los barrios, en los servicios públicos y en las políticas sociales.

En concreto, el Ayuntamiento ejecutó el pasado año 120,8 millones de euros en inversiones, un 17,7% más que en 2024, lo que supuso un nuevo hito en la trayectoria ascendente de los últimos ejercicios. La cifra fue prácticamente el doble que en 2022 (60,9 millones), el triple que en 2019 (40,2 millones) y más del cuádruple de lo que se invertía en 2016 (28,5 millones).

Así, en los últimos años el Ayuntamiento de Zaragoza ha conseguido alcanzar ratios históricos en tres conceptos de gran relevancia para la salud financiera de la ciudad: el mayor Presupuesto Municipal que ha tenido nunca Zaragoza, la menor carga fiscal para la ciudadanía y el menor porcentaje de deuda viva desde 1986.

En estos últimos años, al mismo tiempo que se lleva a cabo esta progresiva reducción de la deuda viva, el Área de Hacienda y Fondos Europeos ha realizado avances muy notables en su estrategia de reestructuración financiera, con el objetivo de reducir el gasto en intereses que durante mucho tiempo ha lastrado las arcas municipales y la capacidad de inversión del Ayuntamiento. Solo en el Presupuesto Municipal de 2026, el ahorro en intereses de la deuda asciende a 5,3 millones de euros respecto al ejercicio anterior.