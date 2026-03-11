Hugo Fernández, experto canino: "El perro ya no es una herramienta sino un miembro más de la familia"

El educador canino aragonés Hugo Fernández, abre una nueva tienda especializada en productos para perros y gatos seleccionados desde la perspectiva del bienestar animal.

Tras algo más de dos años funcionando de manera online, la tienda de En Clave de Can abrirá sus puertas el sábado 14 de marzo a las 11.00h.

"El objetivo es ofrecer productos que no solo cubran las necesidades básicas, sino que contribuyan a mejorar la convivencia entre perros y gatos y personas, y a favorecer su bienestar físico y emocional", explica Fernández.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, en la capital aragonesa hay cerca de 70.000 canes censados, una tendencia al alza que se viene observando desde 2020, tras el estallido de la pandemia.

Los cambios sociales, las necesidades afectivas y el aumento de las adopciones han llevado a que cada vez más personas tengan perro o mascota. Y también a entender su educación y bienestar como una prioridad, y no como algo secundario.

El experto canino ha elegido como emplazamiento para el local el número 11 de la calle Ruiz Tapiador, en el distrito de Torrero-La Paz.

"Tiene una identidad muy fuerte, de toda la vida, y tiene una conexión increíble con la naturaleza gracias al Canal Imperial y a los Pinares de Venecia. Es una zona en la que se hace mucha vida de barrio y donde el perro es un vecino más", explica el educador.

De ser una herramienta a ser un miembro más de la familia

Productos de masticación, juguetes de enriquecimiento y motivación, snacks naturales, arneses y correas, artículos de alimentación, higiene y cuidado o suplementos nutricionales son algunas de las cosas que los propietarios de mascotas podrán encontrar en las estanterías de esta tienda. La diferencia con respecto a otras, explica Fernández, está en el criterio profesional de selección.

"En En Clave de Can, si un producto está en la estantería, es porque lo hemos validado desde el punto de vista del bienestar y la educación y lo usamos con nuestros propios perros", señala. Por eso no comercializan nada que sirva para castigar al perro, como collares de ahogo o materiales que causen dolor.

El bienestar de los perros y gatos, explica, "va más allá de tener las necesidades básicas cubiertas".

"Hemos dejado de ver al perro como una herramienta o un adorno para verlo como un miembro de la familia con necesidades complejas. La ciencia y la empatía nos han llevado a saber que un perro no solo necesita calorías, también estimulación cognitiva y sensorial, sensación de pertenencia, sentir control sobre su vida, autoeficacia, autoestima...El bienestar de un perro va más allá de darle un paseo por el parque", apunta Fernández.

"A veces pensamos que al educador o a la tienda especializada solo se va cuando el perro ladra o se porta mal, pero no tiene que ser así: venid a conocernos para prevenir, aprender a jugar mejor y descubrir cómo los perros ven el mundo", concluye.

Un referente en la educación canina

La apertura de esta tienda supone un nuevo paso en el crecimiento de En Clave de Can, un proyecto impulsado desde Zaragoza que apuesta por una forma diferente de entender la relación con los animales.

Hace cuatro años, Hugo Fernández puso en marcha en la capital aragonesa el primer centro de bienestar y desarrollo canino de Aragón, dedicado a la educación canina y al acompañamiento a familias con perro. Desde entonces, el proyecto se ha ido consolidando respaldado por una amplia comunidad interesada en comprender mejor el comportamiento animal y en construir relaciones más respetuosas con los perros.

Fernández se ha convertido en una de las voces más reconocidas en España en el ámbito de la educación canina respetuosa. A través de sus redes sociales, conferencias y colaboraciones en medios de comunicación divulga sobre comportamiento animal y convivencia con perros, acumulando miles de seguidores interesados en comprender mejor a sus animales.

Además, ha sido uno de los rostros visibles del programa de TVE ‘Dog House’, presentado por Chenoa, y próximamente viajará a Latinoamérica para impartir nuevas formaciones.