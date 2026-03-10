Zaragoza luce el avance de La Nueva Romareda ante la FIFA de cara al Mundial 2030: "Todo va fenomenal"

La FIFA y la Federación Española de Fútbol han visitado este martes Zaragoza para evaluar el trabajo de la capital en su camino a convertirse en sede del Mundial 2030.

Así, la comisión ha mantenido una intensa jornada de trabajo conjunto con representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) y los equipos de arquitectura, ingeniería y construcción encargados de levantar el nuevo estadio de la ciudad.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado tras la reunión que todo parece ir "fenomenal". "Se han ido muy contentos porque en Zaragoza se está haciendo un grandísimo trabajo de coordinación institucional desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y también con todo el equipo técnico que está llevando a cabo toda esta candidatura", ha confirmado.

El objetivo principal de esta visita ha sido analizar que la sede anfitriona esté cumpliendo todo lo requerido por la FIFA, así como certificar el avance en la construcción y diseño del nuevo estadio de fútbol "el proyecto estrella de la candidatura", según la regidora.

Además, se ha explicado a los representantes otras cuestiones importantes en las que se está trabajando como la movilidad, una 'fan zone', el alojamiento y la capacidad hotelera de Zaragoza.

Por último, la delegación de expertos evaluadores ha visitado por la tarde las obras del nuevo estadio donde las autoridades locales han realizado una presentación integral con infografías, planos y avances del estado actual del proyecto de construcción del nuevo estadio. Durante esta sesión, la candidatura aragonesa ha demostrado su solvencia técnica y su alta predisposición haciendo entrega de la exigente documentación requerida recientemente por la FIFA a través de la RFEF.

Para evidenciar la preparación de la ciudad y del nuevo estadio, se han analizado aspectos como la integración urbana, la ubicación de las zonas de aparcamiento, las áreas de hospitalidad y el área logística. Asimismo, se han delimitado los espacios disponibles y los edificios anexos que darán soporte al evento.

La delegación ha revisado los planos completos del estadio, incluyendo secciones y plantas, junto con un mapa aéreo, y se ha abordado el diseño del graderío y la visibilidad, con la segmentación de entradas como accesibilidad, prensa, palcos y su distribución, así como la ubicación estratégica de las cámaras de televisión.

Normativas

Zaragoza también ha garantizado el cumplimiento de las normativas internacionales en las dimensiones del campo de juego, y su apuesta por un estadio innovador y conectado, donde la tecnología jugará un papel fundamental.

La visita ha reflejado la total sintonía y colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Fútbol. Las instituciones locales han reafirmado su compromiso coordinado e inquebrantable para dotar a Zaragoza de unas infraestructuras deportivas y de servicios de primer nivel, no solo para albergar un evento de la magnitud de la Copa Mundial de la FIFA 2030™, sino para dejar un legado duradero en la ciudad.

La candidatura de Zaragoza continúa trabajando con la máxima exigencia, rigor y transparencia, demostrando a la FIFA y a la RFEF que la ciudad está preparada para ser uno de los grandes epicentros del fútbol mundial en 2030.