Zaragoza rehabilitará dos edificios más en el Gancho: se construirán 10 pisos de alquiler asequible

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y al concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza continúa con el Plan Especial de Vivienda en la zona de Zamoray-Pignatelli. Tras presentar un primer proyecto de rehabilitación sobre el inmueble de Pignatelli 43 para reconvertirlo en 10 viviendas de alquiler asequible a través de una inversión de 1.309.000 euros, ahora se suman los proyectos de rehabilitación de otros dos edificios, en Agustina de Aragón 6 y Ramón Pignatelli 67, que añadirán en conjunto otros 10 pisos públicos con otra inversión de 1.178.100 euros.

En el caso del edificio situado en la calle de Agustina de Aragón, 6, se encuentra actualmente vacío y sin uso, en un estado de conservación deficiente. El inmueble se compone de planta baja, tres plantas alzadas y una planta bajocubierta, ocupando la totalidad de la parcela a excepción de un patio interior de luces.

El uso del edificio era residencial en plantas alzadas y tenía dos infraviviendas por planta, que no cumplían parámetros adecuados ni de superficie ni de condiciones de iluminación y ventilación.

El proyecto que Zaragoza Vivienda plantea ahora supone una inversión de 589.050 euros para rehabilitar las cuatro plantas alzadas para destinarlas a viviendas de alquiler asequible (una por planta) de uno y tres dormitorios, y adaptar la planta bajocubierta para albergar las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del edificio.

Así, de las nueve infraviviendas en total que contenía este edificio, tras la rehabilitación, se obtendrán cuatro (de entre 45 y 65 m²) distribuidas en planta baja y en plantas 1, 2 y 3.

El edificio conservará la escalera original, en cuyo hueco interior se incluye un ascensor. Además, por estar enclavado en una calle peatonal y tratarse de un solar inferior a 250 m², no es posible realizar un garaje para vehículos automóviles. Este proyecto se realiza con nuevos criterios energéticos debido a la mejora en los aislamientos y por la eficiencia de las instalaciones propuestas.

Seis viviendas

Por otra parte, Zaragoza Vivienda impulsa otro proyecto de rehabilitación, en este caso del edificio número 67 de la calle de Ramón Pignatelli, donde con 589.050 euros se quieren obtener hasta seis viviendas de alquiler asequible municipales.

Este inmueble, rehabilitado en 2008 y posteriormente abandonado por la propiedad, terminó siendo ocupado ilegalmente y produjo numerosas quejas vecinales, hasta que un incendio en septiembre de 2022 obligó a su desalojo, ocasión que Urbanismo aprovechó para acometer el tapiado y los cerramientos para evitar su reocupación.

Finalmente, el Ayuntamiento de Zaragoza, gracias al Plan Especial de Zamoray Pignatelli, consiguió expropiar la finca tras efectuar el pago del justiprecio fijado en 100.463,12 euros a las dos propiedades (una poseía el 92,13% y otra el 7,87%).

Ahora, Zaragoza Vivienda plantea rehabilitar la planta baja y tres de las plantas alzadas para destinarlas a viviendas de dos dormitorios, destinando la planta cuarta y el bajocubierta a otras dos viviendas de un dormitorio en formato dúplex.

El resto de la planta bajocubierta se destinará a albergar las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del edificio, dejando la zona de sótano sin uso dadas sus reducidas dimensiones.

Así, de las doce infraviviendas que contenía este edificio, tras la rehabilitación se obtendrán seis nuevos pisos que pasarán a formar parte del parque de alquiler residencial a precios asequibles de entre 40 y 53 metros cuadrados cada uno. El edificio conservará la escalera original y el proyecto se realizará con criterios energéticos de la máxima exigencia, debido a la mejora en los aislamientos y por la eficiencia de las instalaciones propuestas.

El actual estado de conservación del edificio es deficiente, contando con diversas patologías, de las cuales la más notable son las provocadas por el incendio de 2022 en una de las viviendas de la planta primera, que afectó a varios de los rollizos que constituyen las vigas de forjado, estando por ello apuntalados. Existen otros daños por ataque de xilófagos en varios de los forjados intermedios, y humedades de condensación en varias estancias, además de otras patologías de menor entidad como fisuras en algunos de los tabiques.