La Zaragoza de luces y sombras: la mayoría de ciudadanos apoya el encendido de Navidad, pero se reclama más seguridad

Zaragoza es una ciudad donde se vive bien. De hecho, según el barómetro municipal de este 2026, casi la mitad de los ciudadanos se muestran satisfechos de residir en la capital de Aragón. Es más, el 46,4% dice sentirse "muy satisfecho" en la ciudad y solo un 4,5% ha marcado la casilla de "poco" en la encuesta.

Entre las cosas que los zaragozanos agradecen tener en sus calles son las luces y el decorado navideño. De hecho, tres cuartos de los encuestados asegura que los ornamentos han ayudado a que las calles de la ciudad resulten más atractivas durante esta época (que cada vez se dilata más en el calendario).

Más aún, rozando el 80% estarían aquellos que consideran que las luces ayudan a crear un ambiente acogedor, festivo y familiar en la ciudad y el 85% cree que ayuda proyectar una buena imagen de Zaragoza (en términos de comercio y turismo).

Por zonas, a los vecinos que más atraídos se sienten por las luces son los del Centro (85%), seguidos de los habitantes de San José (82%), Miralbueno (81%) y los de los barrios rurales (80%). Ligeramente más reticentes se muestran los del Casco Histórico (72%) y los de Casablanca (70%).

Cabe destacar en este punto que en 2025 la decoración navideña supuso una inversión de 1,2 millones de euros, con un aumento de unos 450.000 € respecto al año anterior para mejorar la iluminación en toda la ciudad.

Seguridad y videovigilancia

Aunque, placeres y orgullo maño aparte, hay una serie de cuestiones que vuelven a manifestarse como inquietudes principales de los habitantes. Una de ellas es la de la seguridad que, pese a que -según los encuestados- ya no parece ser uno de los proyectos a desarrollar de forma prioritaria en Zaragoza, sigue estando entre las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Lo cierto es que, entre los problemas a destacar, la inseguridad y el vandalismo se sitúa en quinta posición, mientras que el año pasado se colocó en el tercer escalón del podio. Año en el que por cierto la capital aragonesa incrementó su criminalidad en un 6,9%, según datos del Ministerio del Interior.

Pero, sea mayor o menor la sensación de inseguridad, lo cierto es que a la hora de responder a si es necesario incrementar la videovigilancia para la prevención y resolución de delitos el 84% dice que 'sí'. Sobre todo en el barrio de Delicias, donde nueve de cada diez encuestados lo señala.

Zona en la que, por cierto, hace más de medio año entraron en funcionamiento dos cámaras de videovigilancia en la calle Delicias, uno de los puntos más conflictivos del barrio. Eso sí, pasado un tiempo desde su puesta en marcha muchos de los vecinos declararon a este diario que la seguridad es la misma y no ha cambiado nada, mientras que otros apuntaban a una ligera mejora en la convivencia.

Sea como fuere, el Ayuntamiento tiene en marcha un plan para instalar estos dispositivos en todos los barrios de Zaragoza. Proyecto al que se le suman otros como las dos cámaras de María Lostal, cuya puesta en funcionamiento es ya inminente.

Otra de las cuestiones que más preocupa a los zaragozanos es la de la limpieza y estado de las calles. De hecho, la suciedad de las vías se cuela en el 'top 3' de los principales problemas en la ciudad.

Además, el 93% de los encuestados considera que Zaragoza necesita una ordenanza que regule la convivencia y sancione las conductas que no sean cívicas. Algo en lo que el Gobierno municipal ya está trabajando con la redacción de una nueva ordenanza cívica, impulsando además la limpieza en barrios como el Casco Histórico o Delicias.

De hecho, desde que se puso en marcha la campaña de limpieza en este último distrito, la policía Local ya ha impuesto 435 multas. En el Casco Histórico se recopilaron un total de 694 multas, la mayoría de ellas por hacer necesidades fisiológicas en la vía pública.

