El mal tiempo no frena la Cincomarzada en Zaragoza: los peñistas montan la fiesta en sus locales con un buen almuerzo

El mal tiempo no ha podido con la Cincomarzada. Y es que, frente a las previsiones de lluvia y la cancelación de la celebración en el parque del Tío Jorge, las peñas no han dudado en trasladar la fiesta a sus locales, donde han festejado un buen rancho con gran ambiente.

Ejemplo de ello han sido los de El Almuerzo, quienes con la peña hasta los topes y con una larga barra de comida han dado inicio a la celebración desde primera hora de la mañana.

Un ambiente festivo que, aunque mucho menor que otros años, también se ha dejado notar en el parque del Tío Jorge. No solo por los ciudadanos que se han acercado a disfrutar de las ferias que han abierto, sino por aquellos que se han montado la comida pese a que el día no acompañaba.

Sobre todo porque este año iba a ser la última Cincomarzada por mucho tiempo en esta zona verde de Zaragoza que, la próxima semana, iniciará sus obras de rehabilitación.

Y es por eso por lo que desde la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza aguantaron hasta el último momento para cancelar la jornada. De hecho, no fue hasta este miércoles por la mañana cuando emitieron el comunicado en el que avisaban de que la fiesta quedaba suspendida, con la intención de fijar otra fecha.

Aunque ya sea porque la previsión meteorológica no es tampoco muy esperanzadora para el fin de semana, por el inicio inminente de los trabajos o por las ganas, lo cierto es que los peñistas se han vestido con sus trajes este jueves para unirse todos juntos "evitando perder un día tan especial". Y así, han celebrado una cincomarzada diferente, una tónica que parece ser que será la de los próximos años hasta que se reabra el parque.

Según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones se iban a concentrar sobre todo en la franja horaria de 6.00 a 12.00 con un 95% de probabilidades de lluvia y de 12.00 a 18.00 con un 100%.

Horas clave en el desarrollo de este día reivindicativo para los barrios de Zaragoza ya que a las 11.30 se iba a realizar la tradicional ya marcha de los barrios desde la plaza del Pilar donde las asociaciones vecinales llevan sus reivindicaciones a la puerta del Consistorio, para después celebrar la fiesta en el parque del Tío Jorge.

Poco tiempo después, a las 12.00 sería la lectura del manifiesto de la Cincomarzada por parte de la FABZ, iniciando una jornada festiva en la que se reúnen las asociaciones vecinales y de barrios como los peñistas para comer y disfrutar de pasacalles, comparsas de gigantes y cabezudos, y actuaciones musicales.

El fin de fiesta estaba programado a las 18.45. Y, aunque finalmente el tiempo ha aguantado la mayor parte de la mañana, estaba previsto que las lluvias afectaran a toda la programación de la Cincomarzada.