Ya es oficial: se cancela la Cincomarzada en el parque Tío Jorge por las lluvias previstas para este jueves

Contra todo pronóstico y con la ilusión en ciernes, la Cincomarzada se ha suspendido ante las previsiones meteorológicas para este jueves. Esta decisión ha sido tomada por la FABZ, según ha confirmado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

La intención por parte de la organización era poder celebrar este día festivo en el parque Tío Jorge, por última vez ante el inicio futuro de las obras, y así lo manifestaron en un comunicado este martes.

En él aclararon que la jornada seguía en pie ya que en ese momento las predicciones daban lluvia ya de cara a la tarde lo que podría suponer que "el grueso de la programación de la Cincomarzada podrá llevarse a cabo tal y como está prevista".

En ese mismo comunicado ya informaron que la decisión estaba abierta a cambios ante la cambiante predicción meteorológica.

Finalmente, no ha habido suerte y desde la FABZ han decidido suspender la jornada ante la previsión de la Aemet de un 100% de lluvia para este jueves.

"Con este escenario, desde la FABZ nos vemos en la posición de suspender la Cincomarzada y todos los actos previstos para mañana", han manifestado en un comunicado en sus redes sociales.

A pesar de que en la presentación de la programación, desde la FABZ dijeron que no se trasladaría a otro día, mantienen esa puerta abierta.

"Aunque es difícil por tiempos, permisos y la incertidumbre del clima, estamos en contacto con el Ayuntamiento para intentar trasladar la fiesta a una fecha próxima y poder celebrar la Cincomarzada de 2026", han manifestado.

Ante el conocimiento de esta noticia la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha señalado que siente la cancelación "por todos los zaragozanos que tienen la tradición de celebrar la Cincomarzada". Y ha calificado de "mala noticia" la cancelación de esta jornada por "todos los que ya estaban planificando estar el jueves de celebración".

De igual manera, ha señalado que será la FABZ la que tome la decisión de trasladarlo a otro día o ya celebrarlo al año que viene. Así bien, ha indicado que desde el Consistorio "no habrá problemas".

Eso sí, si se decide poner otra fecha próxima no podrá ser en el parque Tío Jorge ante el inicio de las obras este lunes. "Las obras comienzan la próxima semana y se habían retrasado ya para celebrar la Cincomarzada", ha manifestado Chueca.

100% de lluvias

Según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones se concentran sobre todo en la franja horaria de 6.00 a 12.00 con un 95% de probabilidades de lluvia y de 12.00 a 18.00 con un 100%.

Horas clave en el desarrollo de este día reivindicativo para los barrios de Zaragoza ya que es el momento a las 11.30 se iba a realizar la tradicional ya marcha de los barrios desde la plaza del Pilar donde las asociaciones vecinales llevan sus reivindicaciones a la puerta del Consistorio y en una marcha llegan hasta el parque Tío Jorge.

Poco tiempo después, a las 12.00 sería la lectura del manifiesto de la Cincomarzada por parte de la FABZ. Con eso se da comienzo a una jornada festiva en la que se reúnen las asociaciones vecinales y de barrios como los peñistas para comer y disfrutar de pasacalles, comparsas de gigantes y cabezudos, y actuaciones musicales.

El fin de fiesta estaba programado a las 18.45. Lo que supone así que las lluvias afectarían a toda la programación de la Cincomarzada.

