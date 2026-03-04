Los jóvenes salen a las calles de Zaragoza por el 8-M: "Definitivamente la sociedad está en retroceso"

"No es un caso aislado, se llama patriarcado", "obreras y estudiantes unidas y adelante", o "contra el fascismo más feminismo". Estos son algunos de los cánticos con los que ha comenzado la Manifestación Estudiantil por el 8-M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este miércoles en la plaza San Francisco de Zaragoza.

Una convocatoria que llega días antes del 8-M, dado que el jueves es festivo por la Cincomarzada y muchos estudiantes no estarán en la ciudad lo que queda de semana.

Por eso, decenas de personas han salido a las calles más céntricas para luchar por la igualdad de género y dar visibilidad al mensaje de "no dar marcha atrás". Una idea que han compartido todos los presentes, tanto mujeres como hombres, de todas las edades.

"Hay muchos aspectos en los que tenemos que seguir mejorando como sociedad, y sobre todo, ahora con el auge de la ultraderecha se está menospreciando y ridiculizando un poco el movimiento feminista". Por eso creo que tenemos que seguir luchando", afirma Carmen González, estudiante de Magisterio en Educación Primaria de 19 años.

Del mismo modo, Marina, compañera de clase, también cuenta que es un día muy importante para dar voz a aquellas mujeres que han conseguido "nuestros derechos, que podamos estudiar y que estemos aquí ahora". Por ello, considera que no es una lucha de un solo día: "Tenemos que hacerlo todos los días y todas las veces que se pudiese salir", dice.

En esta misma línea está Jorge García, de 27 años y es tanto estudiante como trabajador. Para él, las mujeres todavía se enfrentan a muchos problemas en el día a día por el simple hecho de serlo. "Tienes la vida más difícil solamente por nacer mujer o porque la sociedad te perciba mujer. Tenemos que terminar con esto", incide.

Además, para Jorge, esta es una misión en la que es fundamental que también asistan los hombres. "No solo es tarea de las mujeres, sino que también los hombres debemos participar de esto", asegura. Para él, continúan existiendo "roles de género" que deben terminar y con los que considera "tenemos que romper".

Jóvenes en la manifestación del 8-M. E.E

Por ello, sostiene que es una lucha que también les beneficia a ellos. "Estamos sujetos a mucha presión por parte de la sociedad y creo que los feminismos también pueden hablar de esto y que tengamos voz en estos asuntos", dice.

Guillermo Flores, miembro del Frente de Estudiantes, es otro de los chicos que, junto con su sindicato estudiantil, han formado parte para organizar esta manifestación. En cuanto a los derechos de las mujeres, Guillermo mantiene que "definitivamente la sociedad está en retroceso". En este sentido, "apoyar esto" es una de las soluciones, dice, importantes para seguir hacia adelante.

Más luchas

Pero además de reivindicar los derechos de las mujeres, todos aquellos que han participado en la manifestación, no han dudado en clamar por otras causas.

Así, dar voz a situaciones como la guerra en Palestina ha sido protagonista, junto a otros temas como el "peligroso auge de la ultraderecha".

De este modo, Guillermo Flores ha querido destacar que van a llevar a cabo todas las manifestaciones relacionadas con el "antifascismo, lucha por la vivienda o la lucha obrera", porque, como asegura, "es lo que hay que hacer por el bien de la sociedad y del pueblo".

Manifestantes por el 8-M. E.E

Unos mensajes que también se han transmitido en el Edificio Pignatelli, donde ha terminado la marcha y diferentes representantes de los sindicatos han querido dedicar unas palabras de una situación en la que todavía queda por luchar.