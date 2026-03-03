Julio Calvo (Vox) se despide como concejal de Zaragoza: "La oposición tiene una obligación, sigan siendo inconformistas"

El de este martes, además de extraordinario, ha sido un pleno diferente. Muy emotivo. "Más triste de lo habitual", según la alcaldesa Natalia Chueca. Julio Calvo, ahora ex portavoz de Vox, ha entregado (al fin) su acta como concejal y se ha jubilado, poniendo fin a casi 11 años de carrera como político en el Consistorio, "a falta de dos meses de la fecha".

Eso sí, algunos lo han vuelto a intentar y antes incluso de que iniciara la sesión Calvo asegura que se le ha ofrecido "una renuncia de su renuncia de su renuncia (sí, ya sería la tercera)" por parte de sus compañeros concejales.

Aunque, como ya dijo en su primer intento, esta es "una decisión tomada desde hace meses" y ante la que, ahora de verdad, ya no hay vuelta atrás.

Antes de despedirse, el edil no ha dudado en dar un par de consejos a los presentes. Para la oposición, incluido su grupo, les ha recomendado que "sigan siendo inconformistas".

Mientras que a la alcaldesa y a su equipo de Gobierno, Calvo les ha recordado que "tienen la obligación de ser exigente y no caer en la autocomplacencia". Porque, tal y como dice haberlo aprendido durante estos años, "Zaragoza puede ser mejor si su Ayuntamiento lo es".

Así, ha llegado el día en el que la corporación del Ayuntamiento ha despedido al que fuera el portavoz de Vox en un acto que -pese a que Calvo haya pedido "contención" al resto de concejales para no alargarlo "innecesariamente"- no han faltado las palabras de cariño y respeto hacia el edil.

"Gracias, Julio"

"Despedimos a un compañero que se ha ganado el respeto de todos sus compañeros y también su merecida jubilación", ha asegurado la alcaldesa, quien no ha dudado en reconocerle a Julio su trabajo "durante todos estos años de conversaciones largas e intensas" con el PP.

"Quiero darle las gracias. Ha sido un portavoz leal a la ciudad, a sus principios y a sus votantes. También con los grupos, gracias por su sentido de responsabilidad", ha insistido la regidora.

Más emocionante, si cabe, ha sido la intervención de la que será sustituta de Calvo al frente del grupo municipal, Eva Torres. La edil no ha dudado en resaltar la labor del que fue su "mentor" en el Consistorio, de quien asegura firmemente que ha demostrado su valía a la hora de "luchar por los desafíos de la ciudad del presente y futuro".

"Hoy (martes) decimos adiós a quien ha sido la voz y el rostro de Vox en Zaragoza. Un compañero y hombre culto que ha dejado una huella profunda. Su voz ha elevado el debate, con convicción de lo que creía justo para la ciudad y para España. Querido Julio, gracias. Te deseamos lo mejor", ha expresado una Eva Torres emocionada.

Anécdotas y 'emparejamientos'

Emotiva ha sido también la despedida de la portavoz socialista, Lola Ranera, quien ha asegurado que Calvo "ha sido una pequeña fuente de inspiración para todas las personas que quieren transformar la ciudad". Unas palabras a las que no ha dudado en ponerle una pizca de humor, recordando alguna que otra anécdota del edil durante el periodo de Belloch o cuando "los de protocolo se empeñaban en emparejarlos".

"Zaragoza es hoy mejor y nos recuerda que siempre aciertas", ha declarado el portavoz del PP, Ángel Lorén. El edil, al igual que Ranera, no ha dudado en mencionar "todas las anécdotas inconfesables que probablemente ni él mismo recuerde" y ha agradecido así "todos los momentos que ha dado Julio Calvo".

Más crítica ha sido la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, quien directamente ha lamentado que la jubilación "no sea de todo el partido de Vox". Asimismo, ha echado mano del refranero para expresar que "otros vendrán que bueno te harán", deseando que "no sea así" y que el sustituto de Calvo sea, por lo menos, "menos machista".

Tras los discursos, ante las dudas de Calvo de si habría que votar o no su renuncia, la alcaldesa le ha asegurado entre risas que está ya "oficialmente jubilado". Noticia que muy alegremente ha recogido sin rechistar, haciendo mención a su "amigo" Alfonso Mendoza (PP) al no querer arriesgarse "no vaya a ser".

También se ha referido a Tomás, a quién le ha asegurado que "no iba a pedirle turno de palabras por alusiones", y ha agradecido las palabras a todos sus compañeros.

Así, oficializada la renuncia de Calvo, se iniciará el proceso de sustitución del concejal que comenzará por llamar a Marisa Gaspar, la primera en las listas y quien, parece ser, ya no es simpatizante de los de Abascal.