Zaragoza inaugura una nueva calle en el barrio de San José tras siete meses de reforma: la obra tuvo un coste de 669.000 euros

Los vecinos de la calle Gil Morlanes en el distrito de San José, en Zaragoza, ya pueden disfrutar de una nueva y renovada calzada, así como de aceras más amplias por las que caminar. La reforma ha finalizado tras siete meses de trabajos en 1.430 metros cuadrados, con un coste de 668.730,29 euros.

"Es una calle que anteriormente las aceras eran muy estrechas, donde los vecinos apenas podían caminar y mucho menos con un carrito o con una silla de ruedas", ha señalado la alcaldesa Natalia Chueca durante la inauguración de la vía, acompañada por el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y la concejal de distrito, Sara Fernández.

Aunque más allá de las demandas de los vecinos, la alcaldesa ha señalado otros beneficios conseguidos a través de la reforma integral de la avenida, como la mejora de la red de saneamiento. "La calle tenía unas tuberías muy antiguas, eran además de amianto. Todas ellas han sido totalmente renovadas y actualizadas después de un complejo plan para asegurar la máxima seguridad de los vecinos", ha explicado la regidora.

Además, el cambio en la red de tuberías supondrá que los cortes de agua, a partir de ahora, "sean mínimos, de rápida solución o incluso inexistentes". Algo que la alcaldesa asegura que antes no sucedía: "Esas tuberías tan antiguas generaba graves problemas a los vecinos, que venían reclamando una solución desde la época de Zaragoza en Común".

La calle cuenta además cumple ahora con "todos los estándares de accesibilidad de la ciudad, con dos aceras -una de dos metros y medio y otra de dos metros- y con una calzada de tres metros de sentido único". También se ha renovado la red de luz, que ahora cuenta con iluminación LED.

No obstante, la alcaldesa asegura que no ha sido posible poner arbolado en la calle "debido a la cantidad de servicios y cableado que circulan por esta vía". Por ello, se ha completado la vía con una pequeña jardinera en la esquina de Gil Morlanes con Puente de Virrey, de tal forma que se consiguiera reverdecer la calle "lo máximo posible".

La reforma de Gil Morlanes se suma a otros trabajos que se están acometiendo en la ciudad -en términos de infraestructuras- con esfuerzo de 26 millones reflejado en el presupuesto municipal. Las cuentas municipales salieron adelante el pasado jueves con el apoyo de Vox, una decisión final que ha evitado "retrasar y parar la ciudad durante un mes más", algo que, según la alcaldesa, hubiera pasado de haber tenido que recurrir a una cuestión de confianza.

Ha enumerado así algunas de las obras que acaban de iniciarse, como la plaza San Miguel y avenida Valencia, y otras en las que se comenzará a trabajar "muy pronto", como son Pedro Cerbuna y Doctor Iranzo. "Vamos a seguir trabajando ahora que ya tenemos presupuesto, algo que era muy importante para no demorarnos más tiempo", ha concluido la regidora.