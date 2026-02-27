Los vecinos del barrio rural de Garrapinillos (Zaragoza) se quedan sin agua por la rotura de una tubería de abastecimiento

Otra rotura de una tubería de abastecimiento de agua potable ha afectado al suministro de agua de los vecinos de Garrapinillos en Zaragoza. El barrio rural cuenta con unos depósitos de almacenamiento y propulsión, pero se calcula que se agotarán en las próximas dos horas, quedándose sin agua alrededor de 5.000 personas.

Según ha informado a mediodía de este viernes el Ayuntamiento de Zaragoza, las obras de adecuación de la travesía en Utebo, en la N-232, que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, han dañado en sus labores a una tubería de abastecimiento de agua potable de la red municipal.

Se trata de la segunda ocasión que ocurre un hecho similar, dado que estas obras ya provocaron una incidencia parecida el pasado 21 de noviembre. A diferencia de entonces, en esta ocasión, el daño provocado ha sido sobre la tubería de derivación del agua hacia el barrio rural de Garrapinillos. Lo cual supone que, en principio, no afectará a Utebo o Casetas.

En concreto, se trata de una conexión de fibrocemento y de 250 mm de grosor.

En estos momentos, los equipos de Conservación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de una contrata, dado que el material de fibrocemento de la tubería requiere de un proceso de tratamiento especial, están a la espera de que la empresa que ejecuta las obras del Estado descubra el espacio afectado y retire su maquinaria, para poder entrar a trabajar, conocer de forma concreta la afección y analizar las posibles soluciones.

El Ayuntamiento señala que los operarios municipales volcarán todos los esfuerzos necesarios durante la jornada para dar la solución más ágil a esta incidencia externa.

Además, aseguran que ya se ha dado conocimiento a la Alcaldía de Garrapinillos y se estará en contacto para ir informando de los trabajos y tiempos de resolución previstos de esta incidencia que provocará el corte de agua.