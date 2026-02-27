Los nuevos habitantes en el Acuario de Zaragoza: llegan 25 caballitos de mar desde un acuario de Madrid

El Acuario de Zaragoza ha incorporado a su colección zoológica un grupo de 25 caballitos de mar (Hippocampus erectus), procedentes del Atlantis Aquarium de Madrid. Esta llegada supone un ejemplo de “cooperación entre instituciones comprometidas con la conservación de la biodiversidad marina y la protección de especies vulnerables”, señalan desde el acuario.

Los caballitos de mar son uno de los grupo de peces más singulares del planeta. Su anatomía y comportamiento los hace diferentes al resto de especies marinas: nadan en posición vertical, tienen una estructura ósea externa en vez de escamas y utilizan su cola prensil para anclarse a corales y vegetación submarina.

Sin embargo, su característica más extraordinaria reside en su sistema reproductivo: son los machos quienes gestan a las crías incubándolas en una bolsa especializada hasta el momento del nacimiento.

Más allá, de su exclusiva biología, estos animales se enfrentan a serias amenazas en su habitat natural. La degradación de ecosistemas costeros, la contaminación, la captura incidental en redes de pesca y el comercio ilegal para su uso en medicina china, han provocado un alarmante declive de sus poblaciones salvajes en diversas regiones del mundo.

Todo ello, hace imprescindible el desarrollo de programas de conservación, investigación y educación ambiental.

De esta manera, la presencia de Hippocampus erectus en el Acuario de Zaragoza permitirá reforzar las labores de divulgación científica, educación ambiental y concienciación ciudadana, destacando la fragilidad de los ecosistemas marinos y la necesidad de adoptar prácticas sostenibles.

Desde el Acuario de Zaragoza se destaca que este tipo de iniciativas no solo contribuyen al bienestar y manejo adecuado de las especies, sino que también desempeñan un papel fundamental en la educación ambiental: “Los caballitos de mar despiertan un enorme interés en el público. Aprovechamos esa fascinación para transmitir un mensaje claro sobre la conservación y los impactos que nuestras acciones tienen sobre los océanos”.

Con esta incorporación, el Acuario de Zaragoza reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad, la cooperación entre centros especializados y la promoción de una cultura de respeto hacia el medio marino.

La colaboración entre ambos acuarios subraya la importancia del trabajo conjunto en el ámbito de la conservación, permitiendo compartir conocimientos, reforzar programas de manejo y cría responsable y sensibilizar a la sociedad sobre los peligros a los que se enfrentan numerosas especies marinas.